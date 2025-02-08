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Національний відбір на Євробачення-2025: як голосувало журі та глядачі

Анна Підгорна
8 лютого 2025, 23:25
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Боротьба за перше місце на Національному відборі-2025 була запеклою.
Національний відбір на Євробачення 2025
Нацвідбір на Євробачення-2025 - результати голосування / instagram.com/suspilne.eurovision

Коротко:

  • Журі та глядачі визначили переможця Нацвідбору-2025 на Євробачення
  • Не менш цікавими виявилися результати решти конкурсантів

Сьогодні ввечері прогримів Національний відбір на Євробачення-2025. У гідній музичній битві переможцем вийшов гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

Із 10 фіналістів Нацвідбору-2025 найкращого шляхом голосування обирали зіркове журі, Джамала, Катерина Павленко та Сергій Танчинець, і глядачі. Сума балів від журі та телеглядачів визначала місце фіналістів на Національному відборі.

відео дня

Фаворитом глядачів виявився гурт Ziferblat, журі обрало Khayat - 10 балів. Аутсайдером і журі, і глядачі визначили Влада Шерифа - по 1 балу.

Отже, за підсумками голосування журі та телеглядачів перше місце посіли Ziferblat, дует Molodi і Маша Кондратенко розділили друге і третє місця - в обох учасників виявилося по 16 балів.

Як голосували журі та глядачі на пісенному конкурсі Євробачення 2025
Як голосувало журі та глядачі на Нацвідборі на Євробачення-2025 / Скриншот

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Ізраїль обрав конкурсантку на Євробачення-2025. Нею виявилася артистка, яка вижила після теракту ХАМАС у жовтні 2023 року.

Також стало відомо, що від участі в Євробаченні-2025 відмовилася ще одна країна. Загалом залишилося 37 країн, включно з "Великою п'ятіркою" і Швейцарією, як країною-господаркою.

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Євробачення-2025

Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

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