Національний відбір на Євробачення-2025: як голосувало журі та глядачі

Боротьба за перше місце на Національному відборі-2025 була запеклою.

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Нацвідбір на Євробачення-2025 - результати голосування / instagram.com/suspilne.eurovision

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Журі та глядачі визначили переможця Нацвідбору-2025 на Євробачення

Не менш цікавими виявилися результати решти конкурсантів

Сьогодні ввечері прогримів Національний відбір на Євробачення-2025. У гідній музичній битві переможцем вийшов гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

Із 10 фіналістів Нацвідбору-2025 найкращого шляхом голосування обирали зіркове журі, Джамала, Катерина Павленко та Сергій Танчинець, і глядачі. Сума балів від журі та телеглядачів визначала місце фіналістів на Національному відборі.

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Фаворитом глядачів виявився гурт Ziferblat, журі обрало Khayat - 10 балів. Аутсайдером і журі, і глядачі визначили Влада Шерифа - по 1 балу.

Отже, за підсумками голосування журі та телеглядачів перше місце посіли Ziferblat, дует Molodi і Маша Кондратенко розділили друге і третє місця - в обох учасників виявилося по 16 балів.

Як голосувало журі та глядачі на Нацвідборі на Євробачення-2025 / Скриншот

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Ізраїль обрав конкурсантку на Євробачення-2025. Нею виявилася артистка, яка вижила після теракту ХАМАС у жовтні 2023 року.

Також стало відомо, що від участі в Євробаченні-2025 відмовилася ще одна країна. Загалом залишилося 37 країн, включно з "Великою п'ятіркою" і Швейцарією, як країною-господаркою.

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