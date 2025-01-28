"Євробачення-2025": стало відомо, в якому півфіналі виступить Україна

"Євробачення-2025" відбудеться в Базелі - третьому за чисельністю населення місті Швейцарії.

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"Євробачення-2025" відбудеться в Базелі / колаж: Главред, фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine

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Хто виступить у першому півфіналі

Хто виступить у другому півфіналі

Представник України на "Євробаченні-2025" вийде на сцену 13 травня в першій половині першого півфіналу. Про це стало відомо під час проведення жеребкування, трансляція якого велася 28 січня на YouTube-каналі організаторів конкурсу.

У першій половині першого півфіналу також виступлять представники Швеції, Словенії, Ісландії, Естонії, Польщі та Португалії.

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Євробачення-2025 / eurovision.tv

У другій половині на сцену вийдуть конкурсанти з Нідерландів, Азербайджану, Албанії, Сан-Марино, Бельгії, Кіпру, Хорватії та Норвегії.

У другому півфіналі, який заплановано на 15 травня, у першій частині виступлять представники Вірменії, Австралії, Австрії, Греції, Ірландії, Латвії, Литви та Чорногорії. У другій частині конкурсу на сцену вийдуть артисти з Чехії, Данії, Фінляндії, Грузії, Ізраїлю, Люксембургу, Мальти та Сербії.

"Євробачення-2025" відбудеться в Базелі - третьому за чисельністю населення місті Швейцарії. Гранд-фінал конкурсу буде проведено на арені St. Jakobshalle 17 травня, а півфінали - 13-го і 15 травня.

Євробачення-2025 / eurovision.tv

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