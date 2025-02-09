Що відомо про гурт Ziferblat, який переміг у Нацвідборі на Євробачення 2025

Гурт Ziferblat торік уже був на Нацвідборі.

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Ziferblat - історія гурту / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ziferblat

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Гурт Ziferblat вирушить на Євробачення 2025 року

Що про них відомо

Цього року на Євробаченні 2025 Україну представлятиме гурт Ziferblat, який переміг у Нацвідборі за результатами голосування журі та глядачів.

До речі, саме цей гурт був головним фаворитом серед українців ще до голосування.

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Як відомо з відкритих джерел, гурт створили брати Данило та Валентин Лещинські ще 2015 року. Також був і третій учасник - Женя Шевченко, але його замінив барабанщик Федір Ходаков.

Перший мініальбом "Кіносеанс" гурт випустив за два роки, у якому музиканти спробували поєднати традиційний рок і театралізовану музику.

Варто зазначити, що Ziferblat часто заявляв себе на різних фестивалях: "Бандерштат", "Файне Місто", "Гайда Фест", "Тарас Бульба".

Також брати отримали три "так" у шоу "Х-Фактор" 2019 року, але не здобули перемогу. А 2023 року музиканти перемогли в премії "Музвар" у номінації "Найкращі нові імена альтернативної музики".

У 2022 році Ziferblat був у лонг-листі Нацвідбору на Євробачення, тільки ось у фінал вони не потрапили, але у 2024 році посіли друге місце у фіналі конкурсу, отримавши 11 балів від журі та 8 балів від глядачів.

Євробачення-2025 - останні новини за темою

Раніше Главред розповідав, що Ізраїль вибрав конкурсантку на Євробачення-2025. Нею виявилася артистка, яка вижила після теракту ХАМАС у жовтні 2023 року.

Також стало відомо, що від участі в Євробаченні-2025 відмовилася ще одна країна. Загалом залишилося 37 країн, включно з "Великою п'ятіркою" і Швейцарією, як країною-господаркою.

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