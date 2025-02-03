Погані новини для України: букмекери оновили прогноз на Євробачення-2025

Перед самим Нацвідбором позиція України виявилася досить хиткою.

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Євробачення-2025 прогноз букмекерів - чи переможе Україна на Євробаченні / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Коротко:

За тиждень до Нацвідбору-2025 Україна ледь не вилетіла з топ-5 за версією букмекерів

Три країни продовжують займати лідерські позиції вже другий тиждень

Уже 12 із 37 країн-учасників у Євробаченні-2025 представили своїх конкурсантів. Національний відбір в Україні відбудеться лише 8 лютого.

Минулого тижня кандидати на участь у конкурсі від України представили свої пісні широкій аудиторії. Примітно, що після цього букмекери знизили шанси нашої країни на перемогу на Євробаченні - з четвертого місця Україна опустилася на п'яте (порівняно з минулим тижнем).

Топ-3, Бельгія, Ізраїль та Швеція, тримаються на лідерських позиціях уже другий тиждень. Також не з'явилося в десятці найперспективніших конкурсантів і "темних конячок" - загалом склад топ-10 залишився незмінним.

Наразі головний конкурент України на Євробаченні-2025 - Італія. Ця країна входить до складу "Великої п'ятірки" автофіналістів конкурсу, і брала участь у найпершому Євробаченні 1956 року. Відтоді на рахунку країни 49 конкурсів, три перемоги (1964, 1990, 2021) і одна поразка (з результатом у нуль балів - 1966).

Євробачення-2025 прогноз букмекерів - чи переможе Україна на Євробаченні / eurovisionworld.com

Дивіться відео виступу Red Sebastian із піснею Strobe Lights із Бельгії - лідера букмекерів на Євробаченні-2025:

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Раніше Главред розповідав, що Ізраїль обрав конкурсантку на Євробачення-2025. Нею виявилася артистка, яка вижила після теракту ХАМАС у жовтні 2023 року.

Також стало відомо, що від участі в Євробаченні-2025 відмовилася ще одна країна. Загалом залишилося 37 країн, включно з "Великою п'ятіркою" і Швейцарією, як країною-господаркою.

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