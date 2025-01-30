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Євробачення-2025: де і коли дивитися фінал Національного відбору на Євробачення

Анна Підгорна
30 січня 2025, 18:46
68
Нацвідбір-2025 визначить, хто представлятиме Україну на Євробаченні в травні.
Національний відбір на Євробачення 2025
Нацвідбір на Євробачення-2025 - де і коли дивитися / колаж: Главред, фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Читайте більше:

  • Хто візьме участь у Нацвідборі на Євробачення-2025
  • Як відбуватиметься голосування
  • Коли і де дивитися Національний відбір на Євробачення у 2025 році

Національний відбір на Євробачення - важливий етап підготовки до конкурсу для кожної країни. У 2025 році Україна візьме участь у музичному змаганні, і для визначення свого конкурсанта 8 лютого відбудеться той самий відбір.

У ньому візьмуть участь 10 фіналістів: Влад Шериф, Абіє, Molodi, Future Culture, Маша Кондратенко, Khayat, Fiїnka, Krylata, Ziferblat, ДК Енергетик.

відео дня

Переможця визначить авторитетне журі у складі Джамали, Сергія Танчинця та Катерини Павленко, а також телеглядачі. Єврофани зможуть проголосувати за допомогою смс або в застосунку Дія.

Нацвідбір на Євробачення 2025: де дивитися

Традиційно Суспільне надає шанувальникам Євробачення можливість дивитися Наіцональний відбір на кількох зручних платформах:

Також аудіотрансляція Нацвідбору-2025 відбудеться в прямому ефірі Радіо Промінь.

Євробачення, Україна на Євробаченні
Україна на Євробаченні / інфографіка: Главред

Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Ізраїль обрав конкурсантку на Євробачення-2025. Нею виявилася артистка, яка вижила після теракту ХАМАС у жовтні 2023 року.

Також стало відомо, що від участі в Євробаченні-2025 відмовилася ще одна країна. Загалом залишилося 37 країн, включно з "Великою п'ятіркою" і Швейцарією, як країною-господаркою.

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Євробачення-2025

Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня.

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