Євробачення-2025: де і коли дивитися фінал Національного відбору на Євробачення

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- Хто візьме участь у Нацвідборі на Євробачення-2025
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- Коли і де дивитися Національний відбір на Євробачення у 2025 році
Національний відбір на Євробачення - важливий етап підготовки до конкурсу для кожної країни. У 2025 році Україна візьме участь у музичному змаганні, і для визначення свого конкурсанта 8 лютого відбудеться той самий відбір.
У ньому візьмуть участь 10 фіналістів: Влад Шериф, Абіє, Molodi, Future Culture, Маша Кондратенко, Khayat, Fiїnka, Krylata, Ziferblat, ДК Енергетик.
Переможця визначить авторитетне журі у складі Джамали, Сергія Танчинця та Катерини Павленко, а також телеглядачі. Єврофани зможуть проголосувати за допомогою смс або в застосунку Дія.
Нацвідбір на Євробачення 2025: де дивитися
Традиційно Суспільне надає шанувальникам Євробачення можливість дивитися Наіцональний відбір на кількох зручних платформах:
- Телеканал і сайт Суспільне Культура
- YouTube-канал Євробачення Україна
- Facebook-сторінки Суспільного та Євробачення Україна
- Сайт Євробачення
- Застосунок Дія.
Також аудіотрансляція Нацвідбору-2025 відбудеться в прямому ефірі Радіо Промінь.
Євробачення-2025 - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що Ізраїль обрав конкурсантку на Євробачення-2025. Нею виявилася артистка, яка вижила після теракту ХАМАС у жовтні 2023 року.
Також стало відомо, що від участі в Євробаченні-2025 відмовилася ще одна країна. Загалом залишилося 37 країн, включно з "Великою п'ятіркою" і Швейцарією, як країною-господаркою.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня.
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