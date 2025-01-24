Буде грандіозне шоу: Нацвідбір Євробачення виходить на новий рівень

Що відомо:
- Коли буде Нацвідбір Євробачення-2025
- Які зміни очікуються у цьогорічному Нацвідборі
Україна вже готується до Національного відбору на Євробачення-2025. Цьогоріч шоу кардинально відрізнятиметься від попередніх. Про це під час пресконференції заявив режисер-постановник Нацвідбору Герман Нєнов.
Він акцентував на тому, що вперше в історії українського відбору з'являться такі нововведення. Будуть навіть елементи формату, які присутні у гранд-фіналі Євробачення.
"За форматом ми обіцяємо вам не просто Національний відбір, а Євробачення. Велике, грандіозне, українське Євробачення ... Вперше в історії Нацвідбору всередині нашої арени буде грін-рум, 10 фіналістів із командами підтримки та спеціальні елементи сценарію. Ми сильно готуємося до посткадрів, що будуть повноцінними рекламними кампаніями в стилі культових брендів, але водночас вони стануть портретами фіналістів", – зізнався Герман.
Також перед основною частиною шоу на сцені виступлять 9 українських зірок, які вже брали участь у Євробаченні. Фінал Нацвідбору відбудеться 8 лютого. Шоу вестиме троє ведучих, які раніше вже з'являлися на конкурсі.
Відбудуться зміни і у форматі голосування. Українці зможуть проголосувати за фаворита не лише у "Дії", а й за допомогою СМС.
Євробачення 2025 - останні новини
Як повідомляв Главред, після публікації лонгліста Нацвідбору на Євробачення-2025 лідер популярного рок-гурту Гейтспіч потрапив у скандал. Він нецензурно послав Тіну Кароль, яка цього року виконує роль музичного продюсера конкурсу.
Відомо, що Ізраїль обрав конкурсантку на Євробачення-2025. Співачка вижила після теракту ХАМАС на музичному фестивалі Nova 7 жовтня 2023 року.
Також виявилось, що українська співачка не потрапила до Нацвідбору і йде на конкурс від іншої країни. Грісана вирішила не витрачати цілий рік на повторну спробу потрапити на Євробачення, та знайшла альтернативу.
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