Євробачення 2025: хто переможе на Нацвідборі - прогноз букмекерів

На Національному відборі-2025 уже намітилися свої фаворити.

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Нацвідбір-2025 - хто переможе на Національному відборі у 2025 році / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/suspilne_eurovision_ukraine

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Нацвідбір відбудеться 8 лютого

Неофіційне голосування визначило майбутніх лідерів

До Національного відбору на Євробачення-2025 залишилося менше тижня. Уже 8 лютого єврофани дізнаються, хто ж представлятиме Україну на конкурсі.

Цього року у фіналі Нацвідбору візьмуть участь: Влад Шериф, Абіє, Molodi, Future Culture, Маша Кондратенко, Khayat, Fiїnka, Krylata, Ziferblat, ДК Енергетик. Переможця відбиратиме журі та телеглядачі.

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Утім, букмекери вже роблять перші прогнози, хто поїде на Євробачення від України 2025 року. Так 37% із 6 тис. тих, хто проголосував, визнають лідерство за Машею Кондратенко.

На другому місці - гурт Ziferblat із піснею "Bird of Pray". Їхні шанси на перемогу оцінюють у 20%. Трійку лідерів замикає Khayat із тринадцятьма відсотками. На останньому місці за результатами неофіційного голосування опинилися Влад Шериф і Future Culture.

Нацвідбір-2025 - хто переможе на Національному відборі у 2025 році / eurovisionworld.com

Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Ізраїль обрав конкурсантку на Євробачення-2025. Нею виявилася артистка, яка вижила після теракту ХАМАС у жовтні 2023 року.

Також стало відомо, що від участі в Євробаченні-2025 відмовилася ще одна країна. Загалом залишилося 37 країн, включно з "Великою п'ятіркою" і Швейцарією, як країною-господаркою.

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