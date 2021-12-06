Євробачення-2022: перша країна представила свого учасника та пісню

Перша країна представила свого учасника і пісню / фото сайт Євросидіння

У наступному, 2022 році, пісенний конкурс Євробачення відбудеться в Італії - у пісенному конкурсі братиме участь 41 країна. При цьому Болгарія першою оголосила свого представника і пісню, повідомляться на сайті Євробачення 2022.

Країну представлятиме рок-гурт Intelligent Music Project, який очолює Чилійський вокаліст Ронні Ромеро.

Гурт вийде на сцену з піснею Intention.

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Цікаво, що барабанщик Intelligent Music Project Стоян Янкулов вже двічі представляв Болгарію на "Євробаченні" в дуеті зі співачкою Єліцею Тодоровою. У 2007 році вони зайняли 5 місце, а в 2013 році дійшли до півфіналу.

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Де пройде Євробачення 2022

Пісенний конкурс пройде в Турині в багатофункціональній спортивно-концертній арені" Пала-Альпітур " (Pala Alpitour). Площа арени становить 30 тисяч квадратних метрів, де можуть розміститься 16,6 тисяч глядачів.

Коли буде Євробачення 2022

Конкурс включатиме три етапи: два півфінали і великий фінал.

Перший півфінал пройде 10 травня.

Другий півфінал відбудеться 12 травня.

Великий фінал буде 14 травня.

У ці три дні виступи будуть починатися о 21: 00 за київським часом.

Раніше Україна вибрала представника Дитячого Євробачення-2021.

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