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Україна вибрала представника для Дитячого Євробачення-2021: хто поїде в Париж

24 жовтня 2021, 22:14

Змагалися у фіналі пісенного конкурсу Нацвідбору 11 юних виконавців.

Дитяче Євробачення
Україну на Дитячому Євробаченні - 2021 представить дівчинка з Білої Церкви / junioreurovision.tv

В Україні пройшов фінальний відбір учасників для Дитячого Євробачення-2021. Трансляція концерту проходила в неділю, 24 жовтня, на телеканалі "Суспільне".

Всього у фіналі відбору брали участь 11 юних артистів. Переможця обирали музичні експерти - співачка, представниця України на Євробаченні 2010 ALYOSHA, телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк, музикознавець Люба Морозова, головний редактор Karabas Live, музичний журналіст Ігор Панасов і представник України на Дитячому Євробаченні-2020 Олександр Балабанов. А також глядачі за допомогою онлайн-голосування.

За підсумками конкурсу в Париж 19 грудня цього року поїде 14-річна мешканка Білої Церкви Олена Усенко. Дівчинка навчається вокалу в Katapulta art music school. Минулого року вона також брала участь у Національному відборі, проте не зуміла перемогти. Цього разу Усенко підкорила журі та публіку піснею "Важіль".

Міжнародний фінал Дитячого пісенного конкурсу пройде в концерт-холі La Seine Musicale.

Нагадаємо, минулого року конкурс проходив у Польщі. Перше місце посіла учасниця, яка представляла Францію. Valentina з піснею "J'imagine" перемогла в Дитячому Євробаченні-2020, набравши 152 бали.

Фаворитами конкурсу були Білорусь, Іспанія та Польща.

Довідка:

Дитяче Євробачення - це щорічний Міжнародний телевізійний пісенний конкурс, в якому беруть участь представники країн-членів Європейської мовної спілки. У ньому виступають діти до 16 років. Перший конкурс пройшов у 2003 році.

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Дитяче Євробачення Україна
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