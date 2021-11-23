Нацвідбір на Євробачення 2022: хто із зірок бажає поїхати на конкурс від України

Євробачення 2022: хто із зірок хоче поїхати на конкурс / instagram.com/eurovision

10 травня в Турині, Італія, стартує музичний конкурс Євробачення 2022. На ньому 41 країна змагатиметься за звання кращих музикантів і право прийняти наступний конкурс на своїй території.

Але перш за все необхідно вибрати артиста, який буде відстоювати честь країни. У 2021 році Україну представляла група Go_A.

Відбіркові для Євробачення 2022 ще не проходили, прослуховування скоріш за все почнуться в перших місяцях прийдешнього року.

Шанувальникам конкурсу поки залишається лише гадати, чи захоче їх улюблений артист взяти на себе відповідальність представляти Україну на міжнародному змаганні.

Фанати Євробачення в Instagram проаналізували, хто з українських музикантів за останні кілька тижнів виявляв у соціальних мережах та ЗМІ бажання взяти участь у відбірковому турі. Серед них виявилися WELLBOY, ZELENOOKA, ROXOLANA і Michael Soul.

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WELLBOY, ZELENOOKA, ROXOLANA і Michael Soul - передбачувані претенденти на участь у відбіркових Євробачення 2022 / instagram.com/eurovision.ua

Хто поповнить цей список, і пізніше представить Україну на Євробаченні 2022 стане відомо на початку наступного року.

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Раніше Україна вибрала представника Дитячого Євробачення-2021.

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