Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Ексчоловік Брітні Спірс дав коментар про зірку-злочинницю

Анна Підгорна
9 березня 2026, 01:33
Сем Асгарі зізнався, що думає про арешт колишньої обраниці.
Брітні Спірс, Сем Асгарі
Брітні Спірс арешт - що Сем Асгарі каже про колишню дружину / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте більше:

  • Чому Брітні Спірс заарештували
  • Що про неї каже Сем Асгарі
  • Як злочин зірки коментує її представник

Американська співачка Брітні Спірс 4 березня була затримана в окрузі Вентура, Каліфорнія, через перевищення швидкості та водіння автомобіля в нетверезому стані. Наступного ранку її відпустили. Зараз зірка чекає на суд, який призначено на 4 травня.

Колишній чоловік Бріт, модель і актор Сем Асгарі, дав коментар про її злочин. У розмові з People він підтримав екскохану і нагадав про важливість особистих кордонів. "Коли мова заходить про те, що люди роблять помилки, я це розумію. Я вважаю, що кожен заслуговує на право на приватність. І я сподіваюся, що преса винесла уроки з минулого і надасть їй необхідну приватність", - заявив Асгарі.

відео дня

Представник Спірс також висловився про арешт своєї підопічної. Він зазначив, що співачка усвідомлює неприпустимість свого вчинку і планує дотримуватися всіх процедур, як того вимагає закон.

"Брітні збирається вжити правильних заходів і дотримуватися закону, і, сподіваюся, це стане першим кроком до давно назрілих змін, які повинні відбутися в житті Брітні. Сподіваюся, вона зможе отримати необхідну допомогу і підтримку в цей важкий час. Її сини будуть з нею. Її близькі вирішують, як допомогти їй знайти душевну рівновагу", - додав він.

Брітні Спірс і Сем Асгарі
Весільне фото Брітні Спірс і Сема Асгарі / instagram.com/samasghari

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що 58-річний всесвітньо відомий діджей Девід Гетта вчетверте став татом. Він розкрив стать і ім'я дитини - другої в стосунках з молодою коханою.

Також 44-річна Джессіка Альба підтвердила роман з молодим актором романтичним фото в соціальних мережах. Стосунки зав'язалися через півроку після її розлучення.

Читайте також:

Про персону: Брітні Спірс

Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Брітні Спірс новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Години відключення електроенергії 9 березня: нові графіки для Києва та області

Години відключення електроенергії 9 березня: нові графіки для Києва та області

23:28Енергетика
РФ стягує сили для удару: комбат розкрив стратегічний задум ворога на півдні

РФ стягує сили для удару: комбат розкрив стратегічний задум ворога на півдні

22:01Фронт
Фіцо шантажує Україну через кредит ЄС: погрожує "перейняти естафету" від Орбана

Фіцо шантажує Україну через кредит ЄС: погрожує "перейняти естафету" від Орбана

19:30Україна
Реклама

Популярне

Більше
Привітання з 8 березня: красиві картинки та побажання для жінок

Привітання з 8 березня: красиві картинки та побажання для жінок

Відчують смак багатства: чотири знаки зодіаку на порозі фінансового підйому

Відчують смак багатства: чотири знаки зодіаку на порозі фінансового підйому

Красиві привітання з 8 березня - картинки і короткі побажання

Красиві привітання з 8 березня - картинки і короткі побажання

Буде шалений стрибок цін на паливо: як сильно подорожчає газ, бензин і дизель

Буде шалений стрибок цін на паливо: як сильно подорожчає газ, бензин і дизель

Затяжна магнітна буря атакує Україну: коли цей шторм піде на спад

Затяжна магнітна буря атакує Україну: коли цей шторм піде на спад

Останні новини

03:16

"Оточений": Кріштіану Роналду показав усіх своїх жінок

03:00

Вчені розкрили правду про паралельні всесвіти — відповідь приголомшила всіх

02:03

Стиляга на всі часи: Максим Галкін засвітився в несподіваному образі

01:33

Ексчоловік Брітні Спірс дав коментар про зірку-злочинницю

08 березня, неділя
23:58

"Мій прайм-тайм": відома співачка показала себе на горщику

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
23:28

Години відключення електроенергії 9 березня: нові графіки для Києва та області

23:05

Археологи знайшли та скоштували 150-річний алкоголь: що пили на Дикому ЗаходіВідео

22:48

"Весілля вже було": Хостікоєв здивував зізнанням про особисте життя

22:27

Путіна "зливають": розкрито несподіваний сценарій змови в РФ

Реклама
22:06

Що іноземці не розуміють в Україні - від візитів до гумору

22:01

РФ стягує сили для удару: комбат розкрив стратегічний задум ворога на півдні

21:24

Собака, яку приспали, несподівано нагадала про себе: неймовірна історія вразила Мережу

21:12

Графіки суттєво скоротили: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 9 березняФото

20:35

Гороскоп на завтра 9 березня: Дівам - гарні новини, Скорпіонам - проблема

20:35

Навіщо виносити подушки і ковдри на вулицю в березні: простий лайфхак здивував багатьох

20:14

Менше "жировиків", більше плодів: експерт розкрив схему обрізки абрикосаВідео

20:08

Як правильно сушити волосся: помилки, яких краще уникати

19:53

Чому Путіна зраджує власне оточення: Ейдман розкрив причинуПогляд

19:30

Фіцо шантажує Україну через кредит ЄС: погрожує "перейняти естафету" від Орбана

19:02

Потепління на Житомирщині: синоптики попередили про різкий стрибок температури

Реклама
18:33

Кримськотатарський слід: які звичні українські слова мають тюркське коріння

18:31

Є пошкодження і втрати: об'єкти Нафтогазу під масованими ударами РФ

18:13

Влупить +17: якою буде погода найближчим часом

18:12

Що буде з людиною, якщо вона буде брехати: священник назвав наслідки

17:43

Україна – Швеція: збірна стикнулася з кадровими проблемами, хто не зіграє

17:28

"Військова мафія": МЗС відповіло на істерику Сійярто через викрадені гроші Ощадбанку

17:15

Melovin висловився про зради у стосунках з екснареченим: "Чи буде хлопець"

17:04

Україна направить фахівців на Близький Схід: Зеленський розкрив мету місії

16:51

Виростуть справді великі бульби: чим варто обробити картоплю перед посадкою

16:27

ЗСУ звільнили понад 400 кілометрів територій: Зеленський назвав напрямок

16:06

Довгоочікуване потепління прийде у Дніпро: коли будуть найтепліші дні тижня

15:53

Жменя тирси — і коріння як у джунглях: метод, який здивував городників

15:47

Що не можна робити на Сорок святих: заборони у свято 9 березня

15:27

РФ готує масштабний весняний наступ: Зеленський розкрив, які міста є ціллю ворога

15:01

Ситуація на Близькому Сході змінює правила: експерт розкрив ризики для України

14:33

Україну накриває весняне потепління: де буде найтепліше

14:27

Міжнародний жіночий день: як зірки вітають з 8 березня

14:17

Монстр із тропіків: в Індонезії спіймали найдовшу змію в історіїВідео

14:03

В Ейфелевій вежі є секретна кімната на висоті 285 метрів: навіщо вона потрібна

12:51

Хто отримує найбільшу вигоду з війни на Близькому Сході: Туск назвав країну

Реклама
12:29

Китайський гороскоп на завтра, 9 березня: Щурам - сварки, Кролям - проблеми

12:19

Там було 200 пасажирів: РФ вдарила по потягу під СумамиФото

12:10

Фінансовий гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня

11:57

Заморозки ні до чого: що насправді знищує врожай абрикосів

11:53

Переговори будуть не потрібні: Трамп назвав жорстку умову завершення війни в Ірані

11:52

Путін зганьбився невдалими дублями привітання з 8 березня

11:12

Любовний гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня

10:57

Буде майже +20 градусів: синоптики здивували раптовою зміною погоди

10:32

"Сьогодні ж будуть перемовини": важлива заява Зеленського про атаки РФ

10:14

Що означають наклейки на бананах: секретні коди, які варто знати

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла Пугачова
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти