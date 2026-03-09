Ексчоловік Брітні Спірс дав коментар про зірку-злочинницю

Читайте більше:
Американська співачка Брітні Спірс 4 березня була затримана в окрузі Вентура, Каліфорнія, через перевищення швидкості та водіння автомобіля в нетверезому стані. Наступного ранку її відпустили. Зараз зірка чекає на суд, який призначено на 4 травня.
Колишній чоловік Бріт, модель і актор Сем Асгарі, дав коментар про її злочин. У розмові з People він підтримав екскохану і нагадав про важливість особистих кордонів. "Коли мова заходить про те, що люди роблять помилки, я це розумію. Я вважаю, що кожен заслуговує на право на приватність. І я сподіваюся, що преса винесла уроки з минулого і надасть їй необхідну приватність", - заявив Асгарі.
Представник Спірс також висловився про арешт своєї підопічної. Він зазначив, що співачка усвідомлює неприпустимість свого вчинку і планує дотримуватися всіх процедур, як того вимагає закон.
"Брітні збирається вжити правильних заходів і дотримуватися закону, і, сподіваюся, це стане першим кроком до давно назрілих змін, які повинні відбутися в житті Брітні. Сподіваюся, вона зможе отримати необхідну допомогу і підтримку в цей важкий час. Її сини будуть з нею. Її близькі вирішують, як допомогти їй знайти душевну рівновагу", - додав він.
Про персону: Брітні Спірс
Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".
