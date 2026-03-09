Ексчоловік Брітні Спірс дав коментар про зірку-злочинницю

Сем Асгарі зізнався, що думає про арешт колишньої обраниці.

https://glavred.net/starnews/eks-muzh-britni-spirs-dal-kommentariy-o-zvezde-prestupnice-10747235.html Посилання скопійоване

Брітні Спірс арешт - що Сем Асгарі каже про колишню дружину / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте більше:

Чому Брітні Спірс заарештували

Що про неї каже Сем Асгарі

Як злочин зірки коментує її представник

Американська співачка Брітні Спірс 4 березня була затримана в окрузі Вентура, Каліфорнія, через перевищення швидкості та водіння автомобіля в нетверезому стані. Наступного ранку її відпустили. Зараз зірка чекає на суд, який призначено на 4 травня.

Колишній чоловік Бріт, модель і актор Сем Асгарі, дав коментар про її злочин. У розмові з People він підтримав екскохану і нагадав про важливість особистих кордонів. "Коли мова заходить про те, що люди роблять помилки, я це розумію. Я вважаю, що кожен заслуговує на право на приватність. І я сподіваюся, що преса винесла уроки з минулого і надасть їй необхідну приватність", - заявив Асгарі.

відео дня

Представник Спірс також висловився про арешт своєї підопічної. Він зазначив, що співачка усвідомлює неприпустимість свого вчинку і планує дотримуватися всіх процедур, як того вимагає закон.

"Брітні збирається вжити правильних заходів і дотримуватися закону, і, сподіваюся, це стане першим кроком до давно назрілих змін, які повинні відбутися в житті Брітні. Сподіваюся, вона зможе отримати необхідну допомогу і підтримку в цей важкий час. Її сини будуть з нею. Її близькі вирішують, як допомогти їй знайти душевну рівновагу", - додав він.

Весільне фото Брітні Спірс і Сема Асгарі / instagram.com/samasghari

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що 58-річний всесвітньо відомий діджей Девід Гетта вчетверте став татом. Він розкрив стать і ім'я дитини - другої в стосунках з молодою коханою.

Також 44-річна Джессіка Альба підтвердила роман з молодим актором романтичним фото в соціальних мережах. Стосунки зав'язалися через півроку після її розлучення.

Читайте також:

Про персону: Брітні Спірс Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред