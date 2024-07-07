"Це пекельний біль": дружина Віктора Павліка у сльозах розповіла про травму

Катерина Репяхова довго не могла оговтатися від неприємної пригоди.

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Катерина Репяхова новини - дружина Віктора Павліка травмувалася / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Українська блогерка, концертний директор і дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова разом із мамою і трирічним сином вирушила на відпочинок до Ізраїлю. Однак приємну подорож затьмарив нещасний випадок, який стався з Катериною.

Про це вона розповіла у своєму блозі в Instagram. Вона показала заплакані кадри і розповіла, що з нею сталося.

Під час прогулянки пляжем Катерина забила великий палець на нозі, а через кілька годин на цей самий палець упав важкий стілець. За словами дружини Павліка, біль був таким сильним, що в неї навіть запаморочилося в голові. Вона також показала, який вигляд має її травмована нога зараз.

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"Все ніяк не можу прийти до тями. Мене нудить і паморочиться в голові. Вчора я відчула адреналін. У цей вечір, коли ми були на пляжі, я забила палець на нозі. Він набряк, але це було досить терпимо й я не зациклювалася на цьому. Вчора Міша бісився й впав зі стільця. Цей важкий стілець полетів мені на той палець. Це просто пекельний біль, ви б чули, як я кричала. Вчора у мене боліла нога до коліна. Дуже-дуже сильно", - каже Катерина Репяхова.

Катерина Репяхова новини - дружина Віктора Павліка травмувалася / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

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