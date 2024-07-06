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В один голос сказали "так": Інна Мірошниченко розповіла про перше побачення з донькою Ангеліною

Олена Кюпелі
6 липня 2024, 15:54
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Інна Мірошниченко розповіла, як вони вперше зустрілися зі своєю Ангеліною.
Інна Мірошниченко поділилася деталями першого побачення з донькою
Інна Мірошниченко поділилася деталями першого побачення з донькою / Колаж Главред, фото Instagram/inna_mi

Юристка і телеведуча Інна Мірошниченко, яка незважаючи на складнощі, ділиться історією усиновлення у своїй соціальній мережі Instagram, поділилася подробицями першої зустрічі з їхньою другою прийомною донькою Ангеліною.

За словами Інни, якщо дитина евакуйована за кордон, то перед тим, як відправити кандидата в країну евакуації, організовують онлайн знайомство.

Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, служба, заклад і кандидат спілкуються, ставлять запитання (здоров'я, розвиток, будь-які інші питання, які можуть хвилювати), і якщо після цього сумнівів немає, дитину просять зайти. "Вона хоч і була за дверима, але точно знала для чого. В Ангеліни вже був зум, після якого ніхто не приїхав", - пише вона.

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"Тепер уявіть, що дитину саджають перед екраном і кажуть "Це Інна і Тимур, розкажи їм, як пройшов твій день". Чи буде бажання говорити? А раптом буде мовчати? Скаже "не хочу". Тоді за результатами складуть акт, що знайомство не відбулося, контакт не встановлено. І все...", - згадує про свої тривоги багатодітна мама.

За її словами, Ангеліна подивилася і запитала, чи приїдуть до неї Інна і Тимур. "Ми одразу в один голос сказали "Так". Тому що знали, що це вже назавжди", - каже Інна.

Хто така Інна Мірошниченко?

Інна Мірошниченко - українська юристка та блогерка, дружина популярного ведучого та шоумена Тимура Мірошниченка. Разом пара виховує двох біологічних дітей - Мію та Марко, і прийомного сина Марселя; готується взяти в сім'ю ще одного малюка. Інна веде блог про життя багатодітної мами, підвищує обізнаність суспільства про особливості усиновлення дітей в Україні.

"У цей момент вона трохи відсторонилася назад, повернулася до виховательки і каже "То... це мої мама і тато? У мене тепер є мама і тато?" - пише Мірошниченко.

За словами юриста, вони змогли приїхати тільки за півтора тижні, бо вона сама не наважувалася їхати за кермом 3500 км, а в Тимура було багато роботи і відряджень.

"Ці 10 днів були важким очікуванням усіх нас. Тому що я не знаю, скільки думок було в голові у дитини... А раптом і вони не приїдуть? Але, ми приїхали і це головне", - підсумовує вона.

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Нагадаємо, раніше відомий український телеведучий Тимур Мірошниченко поділився, скільки грошей витрачає, щоб утримати трьох дітей і додав, що коштів має бути багато.

Раніше також стало відомо, що Інна Мірошниченко показала, що любов зробила з їхнім прийомним сином. Вона також виклала дві світлини, які показують разючу різницю та демонструють, що кохання може зробити з дитячим сердечком.

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