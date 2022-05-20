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"Це ганьба для нього": Ірина Білик засудила колишнього чоловіка за концерт у Росії

20 травня 2022, 22:12

Артистка намагалася знайти виправдання для коханого, проте ця зрада сильно поранила її.

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Ірина Блик засудила Аслана Ахмадова за концерт у Москві / instagram.com/bilyk_iryna

Українська співачка, Народна артистка України та поетеса-пісняр Ірина Білик розповіла в ефірі Ранку з Україною, що відчуває після того, як її п'ятий чоловік, російський продюсер і фотограф азербайджанського походження Аслан Ахмадов, анонсував виступ в рф.

Білик, по-перше, не впевнена, що концерт матиме успіх, по-друге, вважає, що такою заявою лише зганьбив себе. До того ж він скомпрометував і її, адже вона заступалася за колишнього чоловіка.

"Найголовніше слово у всьому цьому - "колишній чоловік". Я розійшлася з ним півроку тому і це багато про що говорить. У нас вже були різні погляди на життя. Коли почалася війна, він дуже мене підтримав і переживав за сина, за те, як ми почуваємося... Коли він виїхав з Баку в Москву, я вже зі ЗМІ дізналася, що він десь там анонсує концерт... Туди 20 людей нехай може прийде... Але навіщо було це робити? Грошей цей концерт не принесе ... Він таку тінь на мене кинув, хоча ми особливо не спілкуємося", - каже співачка.

Вона також в подиві: Ахмадов раніше і сам опинився в делікатній ситуації і безгрошів'ї, Білик виховує його сина, і тепер боїться, що її репутація може серйозно постраждати через такого проступку колишнього.

"Немає життя такого, як було раніше. Він це знає. У мене немає роботи і я не знаю, коли вона буде. Він ще бере і так мене підставляє!" - обурилася артистка.

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