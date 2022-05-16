Чоловік Ірини Білик, за якого заступалася співачка, анонсував концерт у Росії

Раніше він переховувався через відкриту антивоєнну позицію, а тепер планує виступ у столиці країни-агресора.
Українська співачка, Народна артистка України та поетеса-пісняр Ірина Білик в інтерв'ю для Зіркового шляху розповідала, що все ще підтримує сімейні стосунки зі своїм п'ятим чоловіком, російським продюсером і фотографом азербайджанського походження Асланом Ахмадовим, з яким розлучилася влітку 2021 року.
На момент початку війни він перебував у рф, але був змушений поспішно покинути країну-агресора і переїхати в Азербайджан, так як йому почали погрожувати за його проукраїнську позицію, яку чоловік висловлював публічно.
Білик також поділилася, що не виключає возз'єднання з колишнім чоловіком на нейтральній території.
"Він почав писати в інтернеті, що в мій будинок зайшли рашисти, що в Україні вбивають. Але йому зателефонували друзі і сказали: "Аслане, якщо не припиниш це писати, тебе заберуть і посадять". І він поїхав у Азербайджан. На щастя, у нього азербайджанський паспорт. Думаю, він до нас приїде",- розповіла співачка 12 травня.
Але вже через кілька днів Ахмадов опублікував на своїй сторінці в Instagram анонс свого виступу в одному з московських концертних залів. На відеоролику він виконує уривок з пісні Анни Герман Эхо любви.
Зраду колишнього чоловіка Ірина Білик поки не прокоментувала.
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Раніше українська співачка Злата Огневич розповіла, як на неї накинулися через українську мову в США.
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