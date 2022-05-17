Анна Неплях показала нового коханця - першого українця, який "знайшов її точку G"

Модель зазначає - з цим чоловіком вона хотіла б зустріти старість.
Міс Україна-Всесвіт 2021, українська модель Анна Неплях втекла від війни в Україні на Балі.
Там вона отримала не тільки спокій і безпеку, але також зустріла нову любов. Ім'я загадкового принца дівчина поки тримає в таємниці, проте відомо, що чоловік 1988 року народження родом з України.
Неплях зазначає - це її перші серйозні стосунки з українцем. Пара миттєво зійшлася в поглядах на політичну ситуацію на батьківщині і в світі - кожен їх спільний ранок починається з перегляду українських новин.
Також модель похвалилася - її новий коханий красиво до неї залицяється: дарує квіти, разом вони зустрічають заходи і світанки, він обсипає її компліментами.
Щаслива Неплях розповідає про свої стосунки на своїй сторінці в Instagram, і зазначає - її чоловік знайшов до неї правильний підхід. На одному з фото, де загадковий коханець моделі хитро посміхається, вона залишила жартівливий підпис: "Його обличчя, коли знайшов мою точку G - Gоворити компліменти".
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Раніше лідер Kalush Orchestra Олег Псюк і його дівчина Олександра Білоброва потрапили на перші шпальти британських газет у момент поцілунку.
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