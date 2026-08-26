"Принесло щастя": Оксана Білозір здивувала зізнанням про зради

Народна артистка України зізналася, що стикалася з зрадою в особистому житті.

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Оксана Білозір - зради / колаж: Главред, скріншот із відео

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Чому Оксана Білозір прощала зради своїм чоловікам

Чому співачка вважає, що зрада може зміцнити стосунки

Відома співачка Оксана Білозір заявила, що готова пробачити зраду в шлюбі. В інтерв'ю Славі Дьоміну співачка зізналася, що сама проходила через це випробування в особистому житті.

Артистка переконана, що кожна людина має право на щастя. На її думку, зрада може приносити радість партнеру, хоча такі дії завжди мають свої наслідки.

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"У мене так було, я про це дізналася і пробачила. Бо кожна людина має право на щастя. Якщо це принесло щастя тій людині, то я за неї радію, але я залишаю за собою точно таке саме право", - заявила Оксана.

Оксана Білозір - особисте життя / фото: instagram.com, Оксана Білозір

За словами артистки, з подібною поведінкою партнерів вона стикалася неодноразово. На запитання ведучого, чому вона дозволяла так з собою поводитися, співачка різко заперечила й уточнила, що ніколи не давала на це згоди, а просто змирилася з вибором іншої людини.

"Я не дозволяла. Я змирилася. Кожна людина має право. Якщо людина собі таке дозволила, вона несла відповідальність за це. Вона втратила мою любов, мою повагу, мою довіру. Але завжди потрібно давати людині шанс", - вважає виконавиця.

Оксана Білозір - інтерв’ю / фото: instagram.com, Оксана Білозір

Артистка впевнена, що після зради сім’я цілком може залишитися разом. На її думку, відверта розмова та потрясіння здатні змусити партнерів переосмислити цінності й навіть зміцнити шлюб.

"Такі речі викликають сильніший приплив кохання, відчуття справжності: де справжнє - де несправжнє, де тимчасове - де вічне. Кожна людина - чи то чоловік, чи то жінка - має відчути цей стрес, цей поштовх усередині себе. Чому за це треба карати одразу з першого разу? Я цього не розумію", - зізналася Білозір.

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Про персону: Оксана Білозір Оксана Білозір - українська співачка та політична діячка. Народна артистка України (1994). Міністр культури та мистецтв України (лютий 2005 року - травень 2005 року), міністр культури та туризму України (травень 2005 року - вересень 2005 року). Народний депутат України IV, V, VI, VIII скликань, повідомляє Вікіпедія.

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