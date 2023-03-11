"Це кремлівське вкидання": Скрипка пояснив свій "наїзд" на Потапа і Дорофєєву

Олег Скрипка вперше пояснив свої слова про "патріотичних циніків" на адресу артистів Наді Дорофєєвої та Потапа.

Олег Скрипка, Потап, Надя Дорофєєва / Колаж фото УНІАН

Легенда української рок-музики та лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка пояснив свої слова про "патріотичних циніків", які він нещодавно виголосив на адресу співачки надії Дорофєєвої та Олексія Потапенка (репера Потапа). Про це він сказав в інтерв'ю проекту каналу 1+1 ЖВЛ.

Музикант заявив, що його думку вирвали з контексту і перекрутили.

"Це кремлівське вкидання. Ось так, щоб посварити українських музикантів між собою. І зі мною це відбувається не вперше. Ці скандали розкручуються. У мене запитали, що я думаю про артистів, які раніше були російськомовними, а зараз стали україномовними. Я не мав на увазі саме цих артистів. Це не моя думка, це всі знають, що це патріотичний цинізм", – сказав Скрипка.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що російський музикант-опозиціонер Іван Алексєєв (він же Noize МС), з 2014 року активно підтримує Україну, отримав звання "іноагента" РФ. Сам Нойз цю новину прокоментував з іронією.

Також відомий український телеведучий і шоумен Анатолій Анатоліч жорстко розніс позицію переважної більшості російських акторів, які підтримали криваву війну проти України, розв'язану диктатором Володимиром Путіним.

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