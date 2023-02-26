"Патріотичний цинізм": Скрипка жорстко пройшовся Потапом з Дорофєєвою через українські пісні

Легендарний музикант Олег Скрипка пояснив, що своїми новими україномовними треками Потап і Дорофєєва просто будують новий бізнес.

Скрипка жорстко пройшовся Потапом з Дорофєєвою через українські пісні / Колаж фото УНІАН

Легенда української рок-музики та фронтмени гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка назвав Надю Дорофєєву і Потапа (Олексія Потапенка) "патріотичними циніками". Про це він заявив в інтерв'ю каналу "Твоє місто".

"Патріотичний цинізм. Щирі циніки. Просто є людина сцени, а є людина – бізнесмен сцени. На сьогоднішній день існують такі механізми, що люди спостерігають на сцені бізнесменів. Бізнесмени собі класно побудували кар'єру, а деякі з них ще більш-менш нормально співають", – сказав Скрипка.

Артист пояснив, що своїми новими україномовними треками Потап і Дорофєєва просто будують новий бізнес.

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"У нас є культурна катастрофа і, напевно, був російський вплив. Тобто структура шоу-бізнесу не змінилася. Був російськомовний контент і якісь україномовні дурники, щоб були в ефірі. Якщо забрали російськомовний контент, що ми залишаємо, якщо механізм той же? Потрібно поставити завдання, щоб був якісний продукт, щоб в музику повернувся зміст, а не тільки слова про свободу", – підсумував Скрипка.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російський музикант-опозиціонер Іван Алексєєв (він же Noize МС), з 2014 року активно підтримує Україну, отримав звання "іноагента" РФ. Сам Нойз цю новину прокоментував з іронією.

Також відомий український телеведучий і шоумен Анатолій Анатоліч жорстко розніс позицію переважної більшості російських акторів, які підтримали криваву війну проти України, розв'язану диктатором Володимиром Путіним.

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