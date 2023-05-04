"Це абсолютно хвора людина": шоумен розповів про те, що діється з пропагандистом Корчевниковим

Як каже шоумен Рустам Солнцев, Борис Корчевников давно оглух, але Кремлю вигідно жорстко експлуатувати пропагандиста і не відпускати його з ефіру.

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Рустам Солнцев і Борис Корчевников / колаж Главред, скріншоти з відео

Шоумен і колишній учасник скандально відомого реаліті-шоу "Будинки-2" Рустам Солнцев стверджує - регулярно неадекватна поведінка телепропагандиста Бориса Корчевнікова пов'язано з тим, що він повністю оглух.

"Він абсолютно глухий. Він читає з підрядника, він читає питання, які задають гості. Він говорить з якогось натхнення, не чуючи їх. Тобто, якщо ми говоримо про Корчевникова, то це абсолютно хвора людина. Пропаганді не шкода навіть його", - стверджує він.

Як каже Солнцев, Корчевников саме так читає свій текст і відповіді гостей, але Кремлю вигідно жорстко експлуатувати пропагандиста.

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Шоумен (який зараз емігрував до США) зізнався, що тісно спілкувався з Корчевниковим в минулому і навіть одного разу став свідком моторошного інциденту в церкві з його участю.

"Я його як людину дуже любив, поки одного разу не зайшов до церкви на Великдень і побачив серед людей Бориса, який над цією великою книгою стояв і читав вголос. І той голос, тон наскільки мене налякав. Я тоді вже зрозумів, що він, не сказати, що [збожеволів − нецензурно], але все до цього йшло", – сказав Солнцев.

Дивіться інтерв'ю Рустама Солнцева Дмитру Гордону з позначки 24.05:

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що топова російська пропагандистка Маргарита Симоньян озвучувала свої цинічні фантазії - мовляв, мріє про "денацифікований" Київ.

До того її підлеглий, відомий російський пропагандист Антон Красовський, публічно в ефірі російського телебачення закликав вбивати українських дітей. Він без ноток жарту в голосі сказав, що українських дітей потрібно або топити, або спалювати.

Російські пропагандисти (цілком ймовірно, після атак безпілотників на авіабази "Енгельс" або "Дягілєво") випробували явний переляк і в прямому ефірі озвучили тезу - мовляв, Росії загрожують диверсії у виконанні етнічних українців та біженців. Причому все в тій же передачі "60 хвилин", яку ведуть пропагандисти Скабєєва і Попов.

Дивіться відео Главреда про російських пропагандистів:

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