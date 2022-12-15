"Загинув експрезидент України": пропагандисти РФ зганьбилися диким фейком

Російські пропагандисти сфабрикували ганебний фейк про Україну, в якому стверджувалося про нібито загибель колишнього виконуючого обов'язки президента Олександра Турчинова.
У відповідь сам Турчинов у своєму Facebook написав коротко: "Не дочекаєтеся".
Відзначимо, що в фейку роспропаганди говорилося про те, що сталася ДТП, в результаті якої нібито загинув Турчинов. Стверджувалося, що ДТП нібито сталося в Києві, в результаті чого водій Турчинова загинув на місці, а сам політик – по дорозі в лікарню в "швидкій".
"Краще вже зараз починайте копати ями для себе. Вони вам знадобляться найближчим часом!",- підкреслив український політик.
Що відомо про кар'єру Турчинова
Нагадаємо, Олександр Турчинов з 23 лютого по 7 червня 2014 року був виконуючим обов'язки президента України.
Це сталося після того, як Віктор Янукович усунувся від своїх обов'язків і ганебно втік в Крим, а потім у РФ.
Пізніше Турчинов обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Додамо, що в РФ Турчинов заслужив страхітливе прізвисько "Кривавий пастор".
Нагадаємо, раніше глава Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін озвучив свіжий фейк про Польщу – нібито офіційна Варшава плекає плани захопити західні області України. В інтерв'ю пропагандистам той заявив, що "Польща форсує підготовку до анексії Львівської, Івано-Франківської та більшої частини Тернопільської областей".
Наришкін заявив, що це три регіони нібито стануть "щедрою компенсацією від України за військову допомогу і надання даху над головою біженцям".
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