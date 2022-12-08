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Кругом вороги: російські пропагандисти до тремтіння в колінах злякалися етнічних українців

8 грудня 2022, 09:58
Ситуація сталася в ефірі одіозної пропагандистської передачі "60 хвилин" Ольги Скабєєвої та Євгена Попова - там раптово злякалися етнічних українців.
Скабеева, хлопчик українець
Скабєєва, хлопчик українець / колаж скріншот з відео / фото УНІАН

Російські пропагандисти (цілком ймовірно, після атак безпілотників на авіабази "Енгельс" або "Дягілєво") відчули явний переляк і в прямому ефірі озвучили тезу - мовляв, Росії загрожують диверсії у виконанні етнічних українців та біженців. Ситуація сталася в ефірі одіозної пропагандистської передачі "60 хвилин" Ольги Скабєєвої та Євгена Попова.

Один з "експертів", якийсь російський професор і генерал-лейтенант запасу Євген Бужинський сказав – мовляв, Росії не загрожують ракетні удари або бомбардування. Їй загрожують диверсії від місцевих українців.

"Я думаю, що на території Росії є достатньо людей, які симпатизують Україні. Якщо взяти, так би мовити, кількість етнічних українців, я думаю, це не десятки і не сотні", – заявив він.

Сама Скабєєва підтримала цю - вельми панікерську - тезу. І додала - мовляв, серед людей, які не мали іншого шансу втекти від розв'язаної Кремлем війни, окрім як втекти до Росії – теж напевно є ті, хто "здатний на диверсії".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що топова російська пропагандистка Маргарита Симоньян озвучувала свої цинічні фантазії - мовляв, мріє про "денацифікований" Київ.

До того її підлеглий, відомий російський пропагандист Антон Красовський, публічно в ефірі російського телебачення закликав вбивати українських дітей. Він без ноток жарту в голосі сказав, що українських дітей потрібно або топити, або спалювати.

Інші новини:

Ольга Скабеева Євген Попов новини України війна Росії та України
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