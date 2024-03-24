Есхакзай дивно відреагувала на одруження і батьківство Віталія Козловського

На початку березня, на свій 39-ий День народження, український співак і військовослужбовець Віталій Козловський повідомив, що одружився. 22 березня за допомогою кліпу до нової пісні "Рубіж" він також підтвердив чутки, що скоро стане батьком. У кадрі з'явилася його дружина на пізніх термінах вагітності.
З такими радісними змінами в житті Козловського привітали друзі та колеги. Не залишилася осторонь і колишня подруга співака - блогерка і журналістка Раміна Есхакзай.
Пара була разом з 2016 по 2017 рік. З чуток Козловський навіть робив Есхакзай пропозицію руки і серця, проте пізніше з'ясувалося, що їхній роман був піар-ходом. Так чи інакше вони змогли зберегти дружні стосунки.
Після новин про шлюб і майбутнє батьківство Віталія, Раміна опублікувала у своєму блозі в Instagram селфі з артистом. На фото він обіймав її за шию, і вони вдвох щиро посміхалися в камеру. Знімок Есхакзай підписала дивним поєднанням цитат із пісень Козловського: "Пінаколада - справа випадку. І все таки Шекспір напише не про нас".
Хто такий Віталій Козловський?
Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).
Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.
Раніше дружина українського танцюриста і хореографа Макса Чмерковського розкрила стать їхньої третьої дитини. Пета Мургатройд дізналася про вагітність через 4 місяці після других пологів.
Також популярна реп-виконавиця Alyona Alyona поскаржилася фанатам на проблеми зі здоров'ям, які переслідують артистку останнім часом через слабкий імунітет.
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