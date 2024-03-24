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Есхакзай дивно відреагувала на одруження і батьківство Віталія Козловського

Анна Підгорна
24 березня 2024, 17:21
Відома блогерка показала рідкісний знімок з артистом, який скоро стане батьком.
Раміна Есхакзай, Віталій Козловський із дружиною
Раміна Есхакзай і Віталій Козловський - екснаречена Козловського показала фото з ним / колаж: Главред, фото: instagram.com/raminalalala, instagram.com/vkozlovsky_music

На початку березня, на свій 39-ий День народження, український співак і військовослужбовець Віталій Козловський повідомив, що одружився. 22 березня за допомогою кліпу до нової пісні "Рубіж" він також підтвердив чутки, що скоро стане батьком. У кадрі з'явилася його дружина на пізніх термінах вагітності.

З такими радісними змінами в житті Козловського привітали друзі та колеги. Не залишилася осторонь і колишня подруга співака - блогерка і журналістка Раміна Есхакзай.

Пара була разом з 2016 по 2017 рік. З чуток Козловський навіть робив Есхакзай пропозицію руки і серця, проте пізніше з'ясувалося, що їхній роман був піар-ходом. Так чи інакше вони змогли зберегти дружні стосунки.

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Після новин про шлюб і майбутнє батьківство Віталія, Раміна опублікувала у своєму блозі в Instagram селфі з артистом. На фото він обіймав її за шию, і вони вдвох щиро посміхалися в камеру. Знімок Есхакзай підписала дивним поєднанням цитат із пісень Козловського: "Пінаколада - справа випадку. І все таки Шекспір напише не про нас".

Раміна Есхакзай, Віталій Козловський
Раміна Есхакзай і Віталій Козловський - екснаречена Козловського показала фото з ним / instagram.com/raminalalala

Хто такий Віталій Козловський?

Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).

Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

Раніше дружина українського танцюриста і хореографа Макса Чмерковського розкрила стать їхньої третьої дитини. Пета Мургатройд дізналася про вагітність через 4 місяці після других пологів.

Також популярна реп-виконавиця Alyona Alyona поскаржилася фанатам на проблеми зі здоров'ям, які переслідують артистку останнім часом через слабкий імунітет.

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