"Не можу повірити!": дружина Макса Чмерковського розкрила стать третьої дитини

Малюк №3 з'явиться на світ лише через кілька тижнів після першого дня народження їхнього другого сина.

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Макс Чмерковський і Пета Мургатройд назвали стать третьої дитини / колаж: Главред, фото: instagram.com/petamurgatroyd

Танцюрист Макс Чмерковський у червні 2023 року вдруге став батьком. Для нього це була справжня подія, адже він із дружиною та колегою Петою Мургатройд багато чого подолав, щоб завести другу дитину.

Однак лише через 4 місяці після народження їхнього другого сина пара повідомила, що знову чекає на малюка - дружині Чмерковського вдалося ще раз завагітніти. Сім'я танцюристів була у нестямі від щастя.

Час появи їхньої третьої дитини вже наближається, і Чмерковські влаштували гендер-паті. У сімейному колі вони дізналися стать майбутнього члена сім'ї. Відео цього зворушливого моменту з'явилося в блозі Мургатройд в Instagram.

Виявилося, що вона та Чмерковський дуже скоро стануть батьками третього хлопчика. Ця новина дуже їх потішила, і вони з нетерпінням чекають на зустріч зі ще одним сином.

"Я потихеньку готуюся до того, щоб стати справжньою мамою вовчої зграї з нашим третім малюком на підході. Не можу повірити, що у нас будуть три хлопці! Ми з Максом неймовірно щасливі, що у нас народиться ще один друг для Шая і Ріо... Ми хочемо, щоб вони були найкращими друзями, і думки про сімейні вечері вже змушують нас сміятися! Не кажучи вже про те, що коли Ріо виповниться 1 рік, я народжу через кілька тижнів цю грудочку щастя", - поділилася емоціями дружина Макса Чмерковського.

Дивіться відео з гендер-паті третьої дитини Макса Чмерковського:

Хто такий Макс Чмерковський Макс Чмерковський - український танцюрист і хореограф, який довгі роки живе в США. В Україні він прославився завдяки участі в першому сезоні шоу "Холостяк". Тоді він обрав собі в пару Олександру Шульгіну, з якою, втім, скоро розлучився. Чмерковський одружений на американській танцівниці Петі Мургатройд. Пара виховує двох синів - Шай-Олександра і Ріо. Чмерковський активно бере участь в американських танцювальних проєктах, а також був суддею в українському шоу "Танці з зірками", яке виходило на каналі 1+1.

Раніше українська акторка Ксенія Мішина розкрила подробиці роману із загадковим коханцем, разом з яким знялася в гарячій фотосесії практично без одягу.

Також стало відомо, що зірка шоу "Танці з зірками", танцюрист і хореограф Максим Леонов, розлучився з дружиною Юлією після новини про зраду. Невірність розколола їхній шлюб.

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