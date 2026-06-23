У Росії повідомили про смерть популярного радянського актора Михайла Ножкіна.

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Помер Михайло Ножкін / Колаж "Главред", фото: Вікіпедія

Коротко:

Що сталося з актором

Чим він прославився

У терористичній Росії повідомили про смерть народного артиста РСФСР, актора театру та кіно, поета й музиканта, затятого путініста Михайла Ножкіна. Він помер на 90-му році життя.

Про це повідомила Гільдія акторів Спілки кінематографістів Росії. Артист помер 22 червня 2026 року.

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Михайло Ножкін народився 19 січня 1937 року в Москві. Закінчив Театральну студію естрадних мистецтв Московського театру естради в 1961 році.

Ножкін знімався у багатьох фільмах / Кадр із фільму

У кіно почав зніматися з 1967 року, дебютувавши в музичному фільмі "На дві години раніше". Серед його відомих робіт — фільми та серіали "Помилка резидента" і "Доля резидента", "Біля озера", "Ходіння по муках", "На початку славних справ" та "Юність Петра", "Одиночне плавання", "Визволення".

Ножкін також був автором текстів пісень до кінофільмів "Золоті роги", "Фініст — Ясний сокіл" та ін. Він написав гімн "Безсмертного полку", його авторські пісні "Останній бій", "Під містом Ржевом", "Я люблю тебе, Росіє" стали народними.

Михайло Ножкін про війну

Ножкін дотримувався чіткої проросійської позиції, був членом "Безсмертного полку" та затятим путіністом. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він підписав лист, у якому висловлювалася підтримка рішення російського диктатора Путіна розпочати війну.

У лютому 2026 року Ножкін розповідав російським ЗМІ, що постійно стежить за ходом проведення так званої "СВО" Росії в Україні.

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Про особу: Михайло Ножкін Михайло Ножкін — радянський і російський актор театру та кіно, поет, автор пісень, музикант. Народний артист РСФСР, лауреат Державної премії РСФСР імені братів Васильєвих. Член Спілки кінематографістів СРСР, член Спілки письменників Росії. Пісні на вірші Ножкіна звучать у кінофільмах "Золоті роги" та "Фініст — Ясний сокіл". Особливу популярність здобули пісні на його слова "Останній бій" та "Остання електричка". Запекло підтримував терориста Путіна та військове вторгнення Росії в Україну.

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