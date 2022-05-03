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"Ялинка - дерево, в дереві мізків немає": В'ячеслав Узєлков "розніс" українку Йолку за виступи в РФ

3 травня 2022, 12:45

Боксер згадав про переконання співачки задовго до війни в Україні.

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В'ячеслав Узєлков розкритикував українку Йолку за виступи в рф / Колаж

42-річний професійний боксер і шоумен В'ячеслав Узєлков висловився на адресу уродженки Ужгорода Єлизавети Іванців, вона ж - співачка Йолка, яка без найменших докорів сумління продовжує "годуватися" у країни агресора, яка бомбить мирне населення її батьківщини.

Нещодавно Йолку спіймали на гарячому - артистка ретельно замовчує війну в Україні, однак виступає на корпоративах у Сочі. При цьому вона не забула виконати свій хіт Прованс, в якому згадується аеропорт в Борисполі (Україна).

Подібне блюзнірство викликало чимало обурень в мережі. Повз цього випадку не зміг пройти Узєлков - він розповів, що Йолка завжди цуралася українських колег, і зараз її мовчання - злочинне.

"Доречі, пам'ятаю ще далекі часи, коли ми змагались на тв шоу,, битва націй,, і ця [жінка легкої поведінки - нецензур.], працюючи на українському тв, жодного разу не підійшла і не привіталась з нашою командою. Так тепер, давайте в коментарях нагадаємо, яка [жінка легкої поведінки - нецензур.] працювала і жила в Україні, а зараз засунула язика в свою [сідниці - нецензур.]",- поділився боксер.

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В'ячеслав Узєлков розкритикував українку Йолку за виступи в рф / instagram.com/uzelkov_official

У коментарях співачку Йолку називають путінською підстилкою, і, схоже, нітрохи не шкодують, що зрадниця покинула Україну:

"Таким тут немає що робити! путінська підстилка!"

"Продалася".

"Продала Україну - продасть і росію. Треба тільки час..."

"Ялинка - дерево... У дереві мізків немає..."

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Зазначимо, що українські виконавці Ані Лорак, яка мовчить про війну в Україні, а також Віра Брежнєва, Валерій Меладзе, Артур Пирожков, який народився в Донецьку і також мовчить про звірства російської армії в Україні, виступлять для глядачів з РФ на популярному турецькому курорті в Белеку.

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війна в Україні шоу-бізнес В'ячеслав Узєлков новини шоу бізнесу війна Росії та України
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