Ексчоловік Ані Лорак "вигуляв" нову пасію з екстремально глибоким декольте

Українка похвалилася відпочинком з турецьким бізнесменом.
Колишній чоловік Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу засвітився в ніжних обіймах своєї нинішньої дівчини, також українки Лілії Реус.
Відомо, що вона працює візажистом і, як і Мурат, виховує доньку від попередніх відносин. Зараз Реус подорожує з бізнесменом.
Нещодавно на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, зроблене на веранді ресторанчика, розташованого на березі якоїсь водойми.
На знімку вона позує, обіймаючи колишнього чоловіка Лорак за талію. Закохані збентежено посміхаються і не дивляться в камеру. Фото Реус залишила без підпису, лише відзначила на ньому Мурата і прикрасила емодзі із зображенням сердечок.
На знімку Реус позує в білий вільних брюках, і топі з екстремально глибоким вирізом в тон.
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Раніше співачка Надя Дорофєєва зізналася в коханні колишньому колезі по дуету Время и Стекло Олексію Завгородньому (Позитив).
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