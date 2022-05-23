Ексчоловік Ані Лорак "вигуляв" нову пасію з екстремально глибоким декольте

Лілія Реус показала Мурата Налчаджиоглу на відпочинку / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Колишній чоловік Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу засвітився в ніжних обіймах своєї нинішньої дівчини, також українки Лілії Реус.

Відомо, що вона працює візажистом і, як і Мурат, виховує доньку від попередніх відносин. Зараз Реус подорожує з бізнесменом.

Нещодавно на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, зроблене на веранді ресторанчика, розташованого на березі якоїсь водойми.

На знімку вона позує, обіймаючи колишнього чоловіка Лорак за талію. Закохані збентежено посміхаються і не дивляться в камеру. Фото Реус залишила без підпису, лише відзначила на ньому Мурата і прикрасила емодзі із зображенням сердечок.

На знімку Реус позує в білий вільних брюках, і топі з екстремально глибоким вирізом в тон.

Лілія Реус показала Мурата Налчаджиоглу на відпочинку / instagram.com/__l_i_l_i_a___

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