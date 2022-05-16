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"Мурат з України": колишній чоловік замовчуючої війну Ані Лорак підтримує Україну

16 травня 2022, 00:41

Турецький бізнесмен не пішов на угоду з совістю і без страху визнає військову агресію РФ геноцидом.

Ані Лорак позувала з чоловіком
Ані Лорак і Мурат Налчаджіоглу офіційно розлучилися в 2019 році / instagram.com/anilorak

Колишній чоловік співачки українського походження Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу, незважаючи на те, що є громадянином Туреччини, гаряче підтримує Україну в протистоянні російським окупантам.

На відміну від колишньої дружини, турецький бізнесмен чітко висловив свою позицію, засуджуючи війну, розв'язану рф в Україні, збирає гуманітарну допомогу постраждалим від військової агресії рашистів та визнає геноцид українського народу.

Відомо, що зараз Мурат проживає в Туреччині, туди ж він вивіз свою наречену, українку Лілію Реус, і єдину дочку від шлюбу з Лорак, Софію.

Примітно, що Налчаджиоглу відчуває себе українцем: в одному з останніх постів чоловіка в Instagram він порекомендував до знімання будинок, порадивши при оренді посилатися на нього, як на "Мурата з України".

Між тим його колишня дружина, уродженка міста Кіцмань, Чернівецької області, продовжує уникати публічних заяв про війну в Україні, розв'язану країною, де вона активно будувала кар'єру останні кілька років.

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Оголошення від "Мурата з України" / instagram.com/muratnalca

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Раніше одеситка Лариса Доліна, чия кар'єра починала свій розквіт в Україні, назвала український народ нелюдами, звинуватила їх у фашизмі і диктаті.

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війна в Україні шоу-бізнес Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу новини шоу бізнесу війна Росії та України
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