DZIDZIO вперше зізнався, чому розлучився з дружиною

Дзідзьо назвав причину розлучення / instagram.com/dzidzio/

Розлучення артиста Дзідзьо і співачки Slavia й досі обговорюють у ЗМІ. Вперше співак вирішив розтавити всі крапки над "і" та повідомив, що вчинив чесно щодо своєї партнерки.

У програмі Зоряний шлях Виконавець зізнався а тому, що вони з колишньою дружиною ну дуже різні люди. Навіть розпорядок дня у них не збігався.

"Найбільше мені прилетіло, що я був першим, хто розв'язав цей мішок. Треба бути чесним з собою. Одружився трикутник на квадраті і вони собі двоє придумали ідеально круглі двері додому. Как? Хто неправий, хто правий? Не заходить ні квадрат, ні трикутник у ці двері додому круглі", - пояснив Дзідзьо.

Михайло Хома (справжнє ім'я артиста) зізнався, що хотів розлучитися з дружиною і раніше, але боявся, що про нього подумають.

"Я знав, що у мене так було. Я міг це зробити швидше, але боявся, яка реакція буде у людей. Як так, хороша дівчина, а він її кидає, що не так?"- сказав він.

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Дзідзьо пояснив, що іноді навіть просто не хотів йти додому.

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"А те, що вдома розуміння немає, а те, що я лягаю спати, Слава ще щось робить. Я встаю, а Слава ще спить. Треба було взяти відповідальність, сказати: "Стоп. Так більше не буде. Слава, я хочу бути щасливим і хочу бачити тебе щасливою. Тому, набравшись сміливості, заявив, сказав, що ми розлучаємося. І зараз думаю, що це був найправильніший момент в моєму житті. Що це неправильно жити в отруєному стані. І самому кислим ходити, вічно додому не хочу і їй зіпсувати життя", - зізнався артист.

Чи були зради

Неодноразово співачка Ярослава Хома (колишня дружина артиста) натякала на його зради. Сам виконавець повністю це спростовує.

"Я зігнув голову і промовчав цей весь момент. Я так само зрозумів, як це так — любили, потім вже розпинають. Діляться, як я так можу бути абьюзер, засранець, зрадник. Я навіть не розумів, що мені робити. Я нічого не робив, у мене з Ольгою ніколи нічого не було і Слава це прекрасно знала", – запевнив Дзідзьо.

Розлучення DZIDZIO і SLAVIA

Фронтмен групи DZIDZIO Михайло Хома оголосив про розлучення зі своєю дружиною, співачкою SLAVIA — Ярославою Притулою влітку цього року. Михайло і Ярослава познайомилися в студентські роки, їх союз протримався 20 років.

За словами співака, проблеми в шлюбі почалися давно, але до карантину він "тікав" від них в роботу, а під час локдауну пара зрозуміла, що далі так тривати не може.

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