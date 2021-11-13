"Я ні від чого не відхрещуюся": SLAVIA заговорила про відновлення відносин з DZIDZIO

Артисти вже кілька місяців в розлученні / instagram.com/slavia_official

Колишня дружина Дзідзьо співачка SLAVIA розповіла, що не виключає можливості возз'єднання пари. За її словами, після розлучення вони продовжують спілкуватися і їхні стосунки стали ніжнішими, ніж були в шлюбі.

Співачка зізналася, що поки не планує вступати в нові серйозні стосунки, хоча вже була на побаченні. Про це SLAVIA розповіла "Зірковому шляху".

"Він завжди мені говорив і продовжує говорити: "ти красива". Робить мені якісь компліменти. У житті все можливо. Я ні від чого не відхрещуюся. Бувають різні періоди в житті, люди здатні змінювати свої думки", - відповіла артистка на питання про можливе возз'єднання з Дзідзьо.

Виконавиця поділилася, що після розлучення чоловік залишив їй машину і пообіцяв подарувати квартиру.

читайте такожСпівачка Slavia відповіла на чутки про возз'єднання з Дзідзьо"Михайло обіцяє мені те, що він може. Насправді всі його гроші у творчості. Ось недавно фільм новий вийшов. Туди потрібно вкладати. Я їм пишаюся, тим що він зробив. Після нього залишаться фільми, це круто. Квартира це все наживне. Я не матеріальна", - зізналася співачка.

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Розлучення DZIDZIO і SLAVIA

Фронтмен групи DZIDZIO Михайло Хома оголосив про розлучення зі своєю дружиною, співачкою SLAVIA — Ярославою Притулою влітку цього року. Михайло і Ярослава познайомилися в студентські роки, їх союз протримався 20 років.

За словами співака, проблеми в шлюбі почалися давно, але до карантину він "тікав" від них в роботу, а під час локдауну пара зрозуміла, що далі так тривати не може.

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