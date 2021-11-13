УкрРус
РецептиКіно та серіалиМода та красаСвятаГороскопПривітанняЗдоров'яСонникПрикметиЛайфхакиШоуStars
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Я ні від чого не відхрещуюся": SLAVIA заговорила про відновлення відносин з DZIDZIO

13 листопада 2021, 01:54

Артисти прожили в шлюбі сім років, але влітку розлучилися.

false
Артисти вже кілька місяців в розлученні / instagram.com/slavia_official

Колишня дружина Дзідзьо співачка SLAVIA розповіла, що не виключає можливості возз'єднання пари. За її словами, після розлучення вони продовжують спілкуватися і їхні стосунки стали ніжнішими, ніж були в шлюбі.

Співачка зізналася, що поки не планує вступати в нові серйозні стосунки, хоча вже була на побаченні. Про це SLAVIA розповіла "Зірковому шляху".

"Він завжди мені говорив і продовжує говорити: "ти красива". Робить мені якісь компліменти. У житті все можливо. Я ні від чого не відхрещуюся. Бувають різні періоди в житті, люди здатні змінювати свої думки", - відповіла артистка на питання про можливе возз'єднання з Дзідзьо.

Виконавиця поділилася, що після розлучення чоловік залишив їй машину і пообіцяв подарувати квартиру.

читайте такожСпівачка Slavia відповіла на чутки про возз'єднання з Дзідзьо"Михайло обіцяє мені те, що він може. Насправді всі його гроші у творчості. Ось недавно фільм новий вийшов. Туди потрібно вкладати. Я їм пишаюся, тим що він зробив. Після нього залишаться фільми, це круто. Квартира це все наживне. Я не матеріальна", - зізналася співачка.

Реклама

Розлучення DZIDZIO і SLAVIA

Фронтмен групи DZIDZIO Михайло Хома оголосив про розлучення зі своєю дружиною, співачкою SLAVIA — Ярославою Притулою влітку цього року. Михайло і Ярослава познайомилися в студентські роки, їх союз протримався 20 років.

За словами співака, проблеми в шлюбі почалися давно, але до карантину він "тікав" від них в роботу, а під час локдауну пара зрозуміла, що далі так тривати не може.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
viber
Дзідзьо Славія
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Повинні бути в кожному будинку: названо три речі, які принесуть неймовірну удачуПовинні бути в кожному будинку: названо три речі, які принесуть неймовірну удачу Гороскоп на грудень 2021: Левам - дивовижне везіння, Скорпіонам - заздрість суперниківГороскоп на грудень 2021: Левам - дивовижне везіння, Скорпіонам - заздрість суперників Щастя, любов на все життя і фінансова удача: названо знаки Зодіаку, яким пощастить в 2022 роціЩастя, любов на все життя і фінансова удача: названо знаки Зодіаку, яким пощастить в 2022 році Десятки тисяч мігрантів з Білорусі і удар у відповідь Варшави: у Польщі поставили Лукашенку умовуДесятки тисяч мігрантів з Білорусі і удар у відповідь Варшави: у Польщі поставили Лукашенку умову "Помилка, ми лоханулися": Комаровський пояснив, чому розчарувався в Зеленському"Помилка, ми лоханулися": Комаровський пояснив, чому розчарувався в Зеленському
02:31

У Києві розвалюється міст Патона, у воду падають його шматки

02:14

Визначено найкращий час для засипанняВідео

01:54

"Я ні від чого не відхрещуюся": SLAVIA заговорила про відновлення відносин з DZIDZIO

01:35

Названо першу небезпечну ознаку розвитку цукрового діабету

01:11

З'являється пекучий біль в руках і ногах: невролог розповіла про новий наслідок COVID-19

Реклама
00:51

Прикмети на 13 листопада: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:19

Гороскоп на сьогодні 13 листопада 2021: у Скорпіонів небезпечний день, у Терезів - удача в любовіВідео

00:03

Як доглядати за волоссям в осінньо-зимовий сезон: розповідають експерти

12 листопада, п'ятниця
23:55

"Вже не мучиться": Козловський розповів, як намагався врятувати свого батька

23:54

Чи можна повністю відмовитися від хліба - відповідь лікаря

23:30

Холостячка Огневич в мереживній білизні показала, що втратили чоловіки, які вилетіли з проекту

23:25

Арахамія розповів, чи позбавлять Разумкова мандатаВідео

22:57

Скандальне видання Kyiv Post знову відкриють, журналісти скаржаться на власника

22:55

Ціни злетять до 50%: які продукти харчування подорожчають до кінця листопадаВідео

22:20

У МОЗ розповіли, які препарати можна змішувати при бустерній вакцинації

21:52

У справі ДТП з "мажором" на Infiniti в Харкові з'явилися нові резонансні деталіВідео

21:24

В Україні зріс вилов риби: якої та скільки спіймали

21:08

Ожеледь, снігопад та мороз: в Україну йде небезпечний антициклонВідео

21:02

Загроза просування військ РФ вглиб України: експерт пояснив, чого домагаються в КремліВідео

21:00

У Білорусі розбилися російські десантники

Реклама
20:52

Резонансна ДТП з дітьми в Харкові: водія-наркомана заарештували під заставу в 340 тисяч гривеньВідео

20:16

Різко збільшився живіт: у Львові медики видалили у 14-річної дівчини гігантську пухлину

20:02

Немає сенсу робити бустерне щеплення, коли люди чекають на першу дозу - ВООЗ

19:51

Фінансовий гороскоп на тиждень 15-21 листопада: збитки, несподіваний приз або впливовий покровительВідео

19:37

У Києві вантажівка розчавила літню жінку

19:29

"Плато настало": Шмигаль прогнозує спад захворюваності на коронавірус в УкраїніВідео

19:20

Дивна витівка у Міністерстві оборониПогляд

19:03

Українські ТЕС екстрено переводять на газ заради економії вугілляВідео

19:02

Загострення ситуації: війська Путіна проводять позапланові навчання біля Польщі та ЛитвиВідео

19:00

Віталій Портников. США попереджають про напад на УкраїнуВідеоблоги

18:35

У Дніпрі жінка з важким захворюванням стала мамою в 15-й разВідео

18:33

Українці масово купують неефективні ліки - список

18:33

Чорна п'ятниця 2021: коли, як не витратити більше і убезпечити покупки

18:32

У Чернівцях жінка заблокувала проїзд швидкої з "важкою" хворою та бурно облаяла медиківВідео

18:31

Зірка Сватів знялася в незвичайному ретро-образі: "Бурда-1988 рік"

18:20

Новий рік у "червоній" зоні: Кузін оцінив шанси послаблення карантину на свята в Україні

18:19

Пенсії злетять на 1,5 тисячі: кому чекати підвищенняВідео

18:08

Українська армія на Донбасі несе втрати через атаку бойовиків

17:45

Вихідні на Новий рік 2022: як і скільки відпочиватимуть в Україні

17:29

Марафон гумористичних прем’єр: телеканал 1+1 презентує новий Вечірній Квартал та Жіночий Квартал

Реклама
17:24

Уже 15 країн ЄС залишили відкритими кордони для українців: які умовиВідео

16:59

Ексміністру енергетики Демчишину вручили підозру за контрабанду вугілля з ОРДЛОВідео

16:57

Каньє Уест порівняв себе з президентом Росії: "Я як молодий Путін!"

16:56

У ЗСУ назвали число російських військових на ДонбасіВідео

16:53

1 мільйон українців вважають, що вакцина зробить їх мутантами - результати опитуванняВідео

16:32

З "Дії" зникла функція видалення COVID-сертифікатаа: як тепер оновити його після повної вакцинації

16:28

На Тернопільщині загадково помер місячний малюк: медики не змогли зупинити кров з носаВідео

16:17

В Україні 800 тисяч людей купили фальшиві сертифікати про вакцинацію-дослідженняВідео

16:17

У моду на зиму 2021-22 повернулося незвичайне фарбування волосся у стилі 90-хФото

16:03

Скільки діє імунітет проти COVID-19 після вакцинації - відповідь МОЗ

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти