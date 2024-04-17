Джонні Депп кардинально змінив імідж: що сталося

Легендарний голлівудський актор і продюсер Джонні Депп вразив елегантним виглядом на лондонській прем'єрі фільму "Жанна Дюбаррі".

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Джонні Депп зважився на кардинальну зміну іміджу / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот

Голлівудський актор Джонні Депп змінив свій імідж - різко схуд, відмовився від неохайного вигляду і довгого волосся і постав у Лондоні перед зйомками нової кампанії бренду Dior в абсолютно новому образі. Про це повідомляє портал Deadline.

У лютому 2024 року в італійському Турині актор, який зараз знімає як режисер фільм "Моді" про художника Амедео Модільяні, був сфотографований папараці в реггей-шапці, камуфляжній куртці з нашивкою із зображенням кубинського комуніста Ернесто Че Гевари і з дуже довгим волоссям.

Однак на гала-прем'єру фільму "Жанна Дюбаррі" (де він зіграв одну з головних ролей) у Лондоні Депп приїхав у дуже респектабельному і буржуазному вигляді.

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На ньому був зшитий по фігурі костюм від Dior і довге елегантне сіре пальто того ж бренду. Образ завершили акуратна барбершопна стрижка і сонцезахисні окуляри типу "авіатори".

Хто такий Джонні Депп? Джон Крістофер (Джонні) Депп II - американський актор, кінорежисер, музикант, сценарист і продюсер. Найбільшу популярність Джонні принесли ролі у фільмах Тіма Бертона, у таких відомих картинах, як "Едвард Руки-ножиці", "Сонна Лощина", "Чарлі і шоколадна фабрика", "Ед Вуд", "Суїні Тодд, демон-перукар із Фліт-стріт" і "Аліса в Країні чудес", мультфільм "Труп нареченої", а також образ капітана Джека Горобця в серії фільмів "Пірати Карибського моря", повідомляє "Вікіпедія".

(WATCH) Джонні Деппа вітає Террі Гілліам, коли він прибуває на британську прем'єру "Жанни дю Баррі" pic.twitter.com/UU5XpzXXmY - Deadline Hollywood (@DEADLINE) 15 квітня 2024 року

Джонні Депп новини

Російські пропагандистські ЗМІ писали, що американський актор і музикант Джонні Депп нібито зібрався за гонорар у 370 тисяч доларів США. приїхати в країну-агресор РФ. Причому Депп нібито погодився приїхати в РФ і записати спільний трек з якоюсь музичною групою "ЯМОРЕ".До того повідомлялося про те, що ексдружину Деппа, актрису Ембер Герд суд визнав винною в наклепі, який спричинив наслідки для життя і кар'єри Джонні. За свій злочин вона зобов'язана виплатити великий штраф.

Пізніше стали відомі умови, за яких Джонні Депп готовий "пробачити" своїй колишній дружині Ембер Герд багатомільйонну компенсацію як відшкодування збитків.

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