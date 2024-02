Дженніфер Лопес натякнула на закінчення кар'єри

Співачка зробила дивну заяву, яка стурбувала її шанувальників.

https://glavred.net/stars/dzhennifer-lopes-nameknula-na-okonchanie-karery-10541642.html Посилання скопійоване

Дженніфер Лопес натякнула на нову "епоху" / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Латиноамериканська співачка Дженніфер Лопес розповіла, що "This Is Me... Now" може стати її останнім альбомом.

За інформацією The Daily Mail, співачка зізналася, що її новий альбом, присвячений її стосункам із чоловіком- голлівудським актором Беном Аффлеком. Альбом вийде в п'ятницю, і за відчуттям - це "кінець епохи" і "початок нової ери".

"Ми зробили купу різних обкладинок альбомів", - розповіла вона Entertainment Tonight.

відео дня

"Ми намагаємося робити щось особливе для фанатів, колекційні предмети і тому подібні речі, які вони зможуть мати вічно. Правда в тому, що я навіть не знаю, чи випущу я коли-небудь ще один альбом після цього. Це свого роду квінтесенція проєкту Дженніфер Лопес Джей Ло, і я справді почуваюся дуже задоволеною", - каже вона.

На запитання про те, що це може бути її остання студійна колекція, вона відповіла: "Не кажіть Бенні (менеджеру і співавтору), що я так думаю. Можливо, це мій останній альбом", - додала зірка.

Далі вона пояснила: "Я відчуваю, що для мене це кінець якоїсь епохи і початок нової, тому я б ніколи не сказала ніколи, але зараз я відчуваю, що справді вклала в це своє серце та душу, і я дуже схвильована, і це, безумовно, забрало в мене багато сил".

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес за хороший гонорар у $5 млн (за нинішнім курсом - понад 188 млн гривень) виступила на відкритті елітного готелю One&Only One Za'abeel у Дубаї (ОАЕ).

Нагадаємо, Аффлек і Лопес довго перебували у стосунках і навіть були заручені. Але на початку нульових справа до шлюбу так і не дійшла.

У середині минулого року вони знову почали зустрічатися. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.