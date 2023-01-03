Дженна Ортега зізналася, яку фразу вона відмовилася говорити в гучному епізоді серіалу Уенздей

Акторка чинила опір сценаристам, які намагалися змінити похмуру та незворушну Уенздей Аддамс.

Дженна Ортега розповіла, від якої репліки відмовилася в ролі Уенздей Аддамс / imdb.com

Американська акторка Дженна Ортега стала справжнім кіновідкриттям наприкінці 2022 року - вона зіграла головну роль у серіалі Уенздей, який присвячений пригодам Уенздей Аддамс в її підліткові роки.

Зараз Ортега приковує до себе загальну увагу - акторка з радістю ділиться подробицями про зйомки в серіалі, і про те, як вживалася у свою героїню.

Зокрема артистка зазначає - безліч діалогів на екрані так і не прозвучали, адже у неї була свобода вирішувати, чи варто Уенздей говорити якусь репліку. Найбільше їй запам'яталася та, від якої вона відмовилася в 4 епізоді серіалу - серії, з танцем Уенздей, яка стала чи не більш популярною, ніж сам серіал. Про це Ортега розповіла виданню Independent.

Уенздей і Річ гуляли по місту, коли дівчина помітила прекрасну сукню у вітрині антикварного магазину. Пізніше, коли Аддамс металася по кімнаті в пошуках того, що б надітий на майбутній бал, вона помічає, що Річ вкрав для неї те саме плаття. Уенздей на екрані лише обдарувала свого друга вдячним поглядом.

"Там був рядок, де я говорю про сукню, і спочатку це повинно було звучати так: "Боже мій, я божеволію через сукню, я буквально ненавиджу себе", - згадує Ортега.

Актриса додала, що на її погляд відсутність цієї репліки більше підходила для її персонажа - холодного та незворушного, адже сценаристи іноді прикладали занадто багато зусиль для того, щоб Уенздей звучала по-людськи.

Шанувальники Дженни відзначають, що подібні її рішення на знімальному майданчику лише додають їй привабливості, адже вміння актора відчувати свого персонажа цінується дуже високо.

Раніше стало відомо, що творці серіалу Теорія великого вибуху, остання серія якого вийшла в 2019 році, всерйоз замислюються над зйомкою продовження.

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