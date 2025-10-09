Переможців Євробачення побачили на вулицях Києва: який сюрприз чекає українців

Швейцарські зірки виступлять у столиці вже 10 жовтня.

Nemo приїхали до Києва / колаж: Главред, фото: instagram.com, NEMO, https://t.me/zlyvaaaaa

Де зараз перебувають переможці Євробачення-2024

Що вони планують у Києві

Переможці Євробачення-2024, швейцарський гурт Nemo, уперше приїхали до України. Артисти вже встигли прогулятися Києвом та поділилися враженнями від міста у своєму Instagram.

Nemo з'явились на Михайлівській площі та поділились першими емоціями від столиці.

"Ми приїхали до Києва. Це похмурий, але красивий день", — поділилися виконавці у своїх соцмережах.

Nemo з'явились на Михайлівській площі / фото: instagram.com, Nemo

Вже 10 жовтня артисти виступлять у столичному клубі Atlas з великим концертом. Цей виступ стане частиною промо-кампанії їхнього нового альбому, над яким вони працювали протягом останнього року.

За даними ЗМІ, на концерті можуть відбутися сюрпризи — зокрема, спільний номер із Jerry Heil. Ба більше, виконавці натякнули, що планують приїхати в Україну ще раз — на шоу "Джерело" у 2025 році.

Nemo повернуться до України / фото: instagram.com, Nemo

Концерт Nemo у Києві

Ще влітку гурт звернувся до українських фанатів із відеозверненням, де пообіцяв приїхати до Києва. У ньому виконавці зазначили, що цей концерт має для них особливе значення, адже багато їхніх близьких друзів і знайомих родом з України.

"Для мене дуже важливо виступити в Києві та познайомитися з вами вперше. Так багато моїх улюблених людей живуть тут або за кордоном. Я з нетерпінням чекаю цієї події", — зазначили Nemo у зверненні.

Раніше Главред повідомляв, що переможці Євробачення-2024 швейцарці NEMO записали зворушливе відеозвернення для українських фанатів. Вони нарешті готові стримати обіцянку та виступити в Україні.

Також відома українська співачка SKYLERR розповіла, що не виключає свого повернення на Національний відбір на Євробачення. SKYLERR уже пробувала свої сили на Національному відборі 2024 року, але у фіналі добровільно зняла свою кандидатуру

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройшов 7, 9 та 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів з 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні в 2023 році. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") та 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках. Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil посіли третє місце. Перше місце дісталося співаку Nemo зі Швейцарії.

