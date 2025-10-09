Переможців Євробачення побачили на вулицях Києва: який сюрприз чекає українців

Ви дізнаєтесь:
Переможці Євробачення-2024, швейцарський гурт Nemo, уперше приїхали до України. Артисти вже встигли прогулятися Києвом та поділилися враженнями від міста у своєму Instagram.
Nemo з'явились на Михайлівській площі та поділились першими емоціями від столиці.
"Ми приїхали до Києва. Це похмурий, але красивий день", — поділилися виконавці у своїх соцмережах.
Вже 10 жовтня артисти виступлять у столичному клубі Atlas з великим концертом. Цей виступ стане частиною промо-кампанії їхнього нового альбому, над яким вони працювали протягом останнього року.
За даними ЗМІ, на концерті можуть відбутися сюрпризи — зокрема, спільний номер із Jerry Heil. Ба більше, виконавці натякнули, що планують приїхати в Україну ще раз — на шоу "Джерело" у 2025 році.
Концерт Nemo у Києві
Ще влітку гурт звернувся до українських фанатів із відеозверненням, де пообіцяв приїхати до Києва. У ньому виконавці зазначили, що цей концерт має для них особливе значення, адже багато їхніх близьких друзів і знайомих родом з України.
"Для мене дуже важливо виступити в Києві та познайомитися з вами вперше. Так багато моїх улюблених людей живуть тут або за кордоном. Я з нетерпінням чекаю цієї події", — зазначили Nemo у зверненні.
