Борис Гребенщиков висловився про Крим і Донбас / Youtube

Відомий російський музикант, соліст рок-групи "Акваріум" Борис Гребенщиков зробив гучну заяву про те, що Донбас і Крим - це Україна. А тих громадян, які вважають, що Португалія – частина Воронезької області, він назвав душевнохворими.

За словами музиканта, він ніколи не був проти виступити на Сході нашої країни.

"Наскільки мені відомо, Донбас-це Україна. Якщо абстрактна людина вважає, що Португалія – це частина Воронезької області, я вважаю, що це душевна хвороба, а не точка зору", – заявив Гребенщиков в інтерв'ю на YouTube-каналі "а поговорити?"

Таким чином він прокоментував позицію російського продюсера Едуарда Боякова, який вважає Донбас російським.

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Музикант підкреслив, що виступатиме і на Донбасі, і в Криму, якщо в'їде туди через територію України, частиною якої вони є.

Раніше чоловік однієї з головних пропагандисток Кремля Симоньян Тигран Кеосаян назвав автора і музиканта Бориса Гребенщикова "божевільним українцем".

Також він розкритикував багатьох знаменитостей, які виступили проти війни в Україні і покинули Росію.

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