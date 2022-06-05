"Який сенс приховувати?": Гребенщиков видав все, що думає про ЗМІ в РФ і війну в Україні

Гребенщиков видав все, що думає про ЗМІ в РФ і війну в Україні / скріншот

Російський музикант, соліст рок-групи "Акваріум" Борис Гребенщиков заявив, що зневажає своїх співвітчизників. Зірка розкрив правду про ЗМІ РФ, зазначивши, що вони замовчують війну в Україні.

В інтерв'ю Новое время музикант висловив упевненість в тому, що медіа країни-агресора говорять неправду і просякнуті пропагандою.

"У Росії всі засоби масової інформації брешуть", - акцентував музикант, але причини такої поведінки і замовчування слова "війна", зокрема, не назвав.

Артист додав, що думка людей, яких він зневажає, його не цікавить.

читайте такожАндрій Макаревич показав Аллу Пугачову і Бориса Гребенщикова на вечірці в Ізраїлі"Якщо є повітря посперечатися, то сперечатися вже нема чого. Я особливо нікому руку не простягаю, але мені здається, що войовниче прагнення розділяти людей на цих І цих вони все одно до добра не приведуть", – вважає Гребенщиков.

Крім того, Гребенщиков усвідомлює, що війна в Україні почалася не в лютому 2022 року, а ще в 2014 році з окупації Криму і Донбасу.

"Війна йде вісім років, тому що бандитів привезли з Бєлгорода і Ростова і закинули їх на Донецьк. Всі знають це. Який сенс приховувати? У мене дуже багато знайомих живе в Донецьку і в Донбасі. Їхні батьки там живуть. Тому я більш-менш знаю, що відбувається. Приховувати це немає сенсу", - розповів артист.

Раніше чоловік однієї з головних пропагандисток Кремля Симоньян Тигран Кеосаян назвав автора і музиканта Бориса Гребенщикова "божевільним українцем".

Також він розкритикував багатьох знаменитостей, які виступили проти війни в Україні і покинули Росію.

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