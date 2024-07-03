Співачка Дуа Ліпа закрутила новий роман: хто її обранець, фото

Артистка Дуа Ліпа повідомила, що тепер більше не самотня - у своїх соціальних мережах співачка показала нового обранця, який старший за неї на 5 років.

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У Дуа Ліпа новий бойфренд / Колаж: Главред, фото: Instagram Дуа Ліпа

Відома британська співачка Дуа Лі па закрутила новий роман. Вона показала ніжності зі своїм хлопцем на фото в соціальних мережах.

В Instagram артистки з'явилися фотографії, де вона з 33-річним британським актором Каллумом Тернером. Фото з музичного фестивалю, де Дуа Ліпа виступила хедлайнером.

Закохані лежали у траві, мило дивилися одне на одного і насолоджувалися смачними освіжаючими напоями.

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Дуа Ліпа та Каллум Тернер / Instagram Дуа Ліпа

Дуа Ліпа і Каллум Тернер / Instagram Дуа Ліпа

Примітно, що плітки про стосунки Дуа Ліпи і Каллума Тернера з'явилися ще на початку року. Їх застали в театрі в Санта-Моніці, там актор грав одну з ролей у виставі. Співачка почала зустрічатися з актором Тернером за декілька місяців після розставання з французьким режисером Роменом Гаврасом.

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Дуа Ліпа в прозорому вбранні блиснула вбранням на модному показі: співачка показалася в чорній сукні та підборах. Співачка похвалилася своєю спортивною і підтягнутою фігурою.

Дуа Ліпа на Каннському фестивалі показувала фанатам свого дорослого бойфренда. Йдеться про на той момент її бойфренда Ромена Гавраса, який старший за співачку на 14 років. Пара прийшла разом на прем'єру фільму Omar la Fraise на Каннському кінофестивалі.

Охоронець Дуа Ліпи розбив телефон дівчині фанатці на вулиці, причому момент потрапив на відео. Це сталося в момент, коли слухачка намагалася сфотографувати співачку з Каллумом Тернером.

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