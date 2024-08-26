Один в одного під шкірою: Дорофєєва та Кацурін зробили парні татуювання

Українська співачка Надя Дорофєєва має безліч татуювань. Вона віддає перевагу невеликим малюнкам, які неодмінно наділяє особливим для неї змістом.
Наприклад, на тильній стороні долоні в Додо є троянда - це парне тату, яке вона робила разом зі своїм першим чоловіком, співаком і волонтером Володимиром Дантесом. Нещодавно на тілі артистки з'явилася нова символічна картинка: її вона, ймовірно, присвятила новому чоловікові - рестораторові та музиканту Міші Кацуріну.
У своєму блозі в Telegram Doroffeeva спершу опублікувала серію знімків із тату-салону: на одному фото вона з чоловіком обирає ескіз, на іншому - Кацурін на кушетці у тату-майстра. Пізніше співачка показала результат - на її ребрах тепер красується витончений малюнок у вигляді ока.
Шанувальники співачки в коментарях припустили, що таке саме, тільки жіноче, тепер можна знайти на тілі чоловіка Дорофєєвої. Сама Додо нове татуювання охарактеризувала так: "Тату з особливим і особистим сенсом для мене".
Хто така Надя Дорофєєва?
Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".
Dorofeeva - останні новини:
Раніше Надя Дорофєєва розповіла, хто в їхній сім'ї з Мішею Кацуріним більше приносить грошей у дім. Також співачка похвалилася коштовностями, які їй подарував чоловік.
Крім того зірка зізналася, що збільшує губи. Вона показала б'юті-трюк, який надає її губам омріяного об'єму без косметологів і пластичної хірургії.
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