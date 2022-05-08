"Документи і кіт - все що лишилося": рашисти знищили будинок відомої української ведучої

Аліна Доротюк залишилася без квартири - її знищили рашисти / instagram.com/alina_dorotiuk_

Українська журналістка, ведуча шоу Зірковий шлях та YouTube-каналу Doroty Аліна Доротюк показала фото зруйнованого рашистами житлового комплексу, який раніше був для неї будинком.

Доротюк разом з батьками та домашніми тваринами втекла з дому від ворожих обстрілів. Їм вдалося виїхати на свій страх і ризик, а на ранок їм прийшли страшні знімки того, що ще кілька годин тому було багатоповерхівкою.

Жахливі кадри журналістка показала на своїй сторінці в Instagram підписавши їх: "ДОКУМЕНТИ І КІТ - все, що лишилося від мого безпечного життя…"

"З приводу квартири – я відмовляла собі у всьому, аби у 33 мати своє окреме житло, у яке було вкладено кожен міліметр моєї душі. Яку рашисти зруйнували своїми снарядами вщент! ... Горять хати, лускає шифер…де багатоповерхівки - обстрілюють кожен поверх‼️Чи сподівалася я, що моя квартира, у якій лишилося все моє життя вціліла⁉️ ТАК! Сподівалася до останнього. А вранці, коли знищувати було майже нічого, прийшли ці фото… на них мій ЖК на березі колись мальовничого озера. На відео школа поруч. Чи шкода мені брендових речей, прикрас і решти всього, що у поспіху не було часу збирати - ні! Шкода фотоальбомів, у яких на фото посміхаються моі вже покійні Дідусь і Бабуся. Вони пройшли велику Вітчизняну, пережили три голодомори і свято вірили: такого ПЕКЛА на землі БІЛЬШЕ НЕ БУДЕ‼️",- згадує Доротюк. З дому вона тікала, при собі маючи лише запасний спортивний костюм, запасний комплект нижньої білизни, домашніх тварин та робочий ноутбук.

Зараз вона знаходиться в Україні, але в більш безпечному місці, і продовжує свою журналістську діяльність. Вона відзначає - могла б вже сотні разів покинути рідну країну, але прийняла рішення залишатися до останнього: "Я прекрасно з першого дня розуміла і усвідомлюю досі: моі батьки без мене доїдуть максимум до першого блок-посту орків, не володіючи навігаторами. Якщо б вони, взагалі, не турбуючись винятково за мою безпеку, наважилися виїжджати. А вони й не думали. Бо як це покинути все нажите за життя?! Як віддати то всьо загарбнику?! Ну от така у пенсіонерів філософія. Їм БОЛЯЧЕ І ТЯЖКО!!! І я їх розумію….До того ж всі ви прекрасно знаєте мене (особливо ті, хто слідкує ЗА моєю сторінкою давно): моя сім’я завжди була і лишається для мене на першому місці❤️❤️❤️".

Проте Доротюк не засуджує тих, хто виїхав, так як розуміє - цей вибір кожен робить для себе самостійно: "Всіх, хто виїхав чи відвіз дітей, - ні в якому разі не засуджую. І ви не в праві. Кожен має право на власне рішення і ті обставини, через які змушений був покинути свою домівку і країну".

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