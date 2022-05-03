Українська телеведуча оголосила жалобу - вона втратила брата-героя на фронті

Поліна Неня розповіла про смерть брата на фронті / instagram.com/polinanenia

Українська журналістка, телеведуча і громадська діячка Поліна Неня розповіла про загибель її брата-героя, який бився на українському фронті.

На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що від отриманих поранень під час рашистських обстрілів у Рубіжному помер її двоюрідний брат Андрій Мирошников.

Чоловік, родом з Луганської області, служив прикордонником з 2014 року. Подробиць смерті і точної дати сім'я загиблого поки не знає. Після поранення в Рубіжному брат Нені ще раз потрапив під ворожий вогонь - рашисти розстріляли екіпаж швидкої допомоги. Крім нього не вижив ніхто.

Потім чоловіка доставили у військовий госпіталь в Дніпрі, але надана йому допомога не змогла зберегти йому життя.

"Траур для нашої родини, траур для батьків, сестри, племінників, дружини, рідних, друзів, тих, хто воював за Україну разом з ним. В Андрія не залишилося дітей, але я щаслива, що мої діти мають спільні спогади, що вони мають такий приклад, що в їх крові, спільна кров з справжнім чоловіком, справжнім сином України, справжньою людиною. Помолімося за Андрія. Світла пам’ять ❤️Слава Україні! Героям Слава!",- написала Поліна Неня.

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