Хотів цілувати туфлі: у РФ зневажили Соседова, який принизив Пугачову

Путініст Соседов постійно намагається задобрити російську терористичну владу.

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Алла Пугачова, Сергій Соседов / колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/, instagram.com/sosedov.sergei/

Коротко:

Що сказав Соседов

Що про нього сказав журналіст

Запеклий путініст і російський музичний критик Сергій Соседов, який "пасся" в Україні та був учасником багатьох шоу, образив співачку Аллу Пугачову і жорстоко за це поплатився.

Як пишуть російські пропагандисти, путініст Соседов назвав Пугачову "каракатицею". "Вона ж схожа на каракатицю. Вона намагається сміятися над своїм образом, але робить ще гірше. По-перше, Пугачова безнадійно постаріла, спроби виглядати молодшою лише погіршують ситуацію. По-друге, колишню славу вона вже не поверне, як би вона зараз не викручувалася. Усе, що зараз робить колись велика артистка, - це ганьба й сором. Мені шкода бачити, до чого опустилася Пугачова", - заявив нездоровий критик.

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Галкін і Пугачова у глядацькій залі в Юрмалі / скрін з відео

Пізніше, втім, йому нагадали, як він підлабузнювався перед Пугачовою і був готовий буквально цілувати їй ноги. За словами ведучого та журналіста Влада Садальського,

"Кому-кому, тільки не Соседову, який проривався крізь кордони охорони під час "Різдвяних зустрічей" до Пугачової, аби лише поцілувати туфельку співачки, говорити щось на її адресу", - підсумував він.

Жалюгідний Сергій Соседов / Фото: Thinkstock

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Про особу: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням внести її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

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