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"Косить під Шакіру, але ледве рухається": Ані Лорак зганьбилася на сцені

Христина Трохимчук
25 серпня 2026, 10:42
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Зрадниця України виступила на російському фестивалі, що викликало хвилю критики та глузувань у мережі.
Ані Лорак -
Ані Лорак - "Нова хвиля" / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Який наряд обрала Ані Лорак для виступу в РФ
  • За що глядачі розкритикували танці та зовнішній вигляд артистки

Зрадниця України Ані Лорак знову опинилася в центрі скандалу після виступу на фестивалі "Нова хвиля" у країні-агресорі РФ. Відео з її номерами було опубліковано на сторінці заходу у Facebook.

На сцену артистка вийшла в напівпрозорій темно-зеленій міні-сукні, суцільно прикрашеній бахромою та блискучими паєтками. Образ доповнювали масивні босоніжки на дуже високій платформі та підборах. Співачка виконала пісню "Обожаю", автором якої є її чоловік Ісаак Віджраку. Лорак виглядала неприродно засмаглою, що особливо сильно виділяло її на тлі балету.

відео дня
Лорак намагалася наслідувати Шакіру та Дженніфер Лопес
Лорак намагалася копіювати Шакіру та Дженніфер Лопес / скрін з відео

Користувачі мережі не оцінили ані образ, ані пластику виконавиці. У коментарях під відео її жорстко розкритикували за дерев'яні рухи, невдалу хореографію та спроби копіювати світових зірок Шакіру та Дженніфер Лопес.

"Пам’ятаю її виступи на відкриттях гіпермаркетів. Непластична, важка і рухається вульгарно, ніби на напівзігнутих ніжках. До речі, рухи досі однакові. Напевно, вирішила, що сама собі хореограф"

Реакція на танці Ані Лорак
Реакція на танці Ані Лорак / скрін з відео

"Рухатися ніколи не вміла. Дуже важка"

"Безглуздо намагається наслідувати Дженніфер Лопес"

"Уявила себе Дженніфер Лопес"

"Копіює Шакіру, але при цьому ледь рухається"

"Порівнювати Лорак із Шакірою - те саме, що й Шамана зі Стінгом"

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Раніше Главред повідомляв, що Сергій Перман опублікував нове фото з Софією Ротару, зроблене в Києві 24 серпня 2026 року. Продюсер поділився рідкісним знімком із легендою естради в соціальних мережах, викликавши бурхливий захват у шанувальників співачки, які сумували за її публічними виступами.

Також Андрій Джеджула зі своєю дружиною планують відсвяткувати пишне весілля та влаштувати святкову фотосесію пізніше. Шоумен зазначив, що вони обов’язково відсвяткують подію з розмахом, але поки що він оберігає обраницю від соцмереж і не поспішає показувати її обличчя підписникам.

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Про персону: Ані Лорак

Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії й продовжує будувати там свою кар’єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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