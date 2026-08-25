"Косить під Шакіру, але ледве рухається": Ані Лорак зганьбилася на сцені

Зрадниця України виступила на російському фестивалі, що викликало хвилю критики та глузувань у мережі.

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Ані Лорак - "Нова хвиля" / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Який наряд обрала Ані Лорак для виступу в РФ

За що глядачі розкритикували танці та зовнішній вигляд артистки

Зрадниця України Ані Лорак знову опинилася в центрі скандалу після виступу на фестивалі "Нова хвиля" у країні-агресорі РФ. Відео з її номерами було опубліковано на сторінці заходу у Facebook.

На сцену артистка вийшла в напівпрозорій темно-зеленій міні-сукні, суцільно прикрашеній бахромою та блискучими паєтками. Образ доповнювали масивні босоніжки на дуже високій платформі та підборах. Співачка виконала пісню "Обожаю", автором якої є її чоловік Ісаак Віджраку. Лорак виглядала неприродно засмаглою, що особливо сильно виділяло її на тлі балету.

відео дня

Лорак намагалася копіювати Шакіру та Дженніфер Лопес / скрін з відео

Користувачі мережі не оцінили ані образ, ані пластику виконавиці. У коментарях під відео її жорстко розкритикували за дерев'яні рухи, невдалу хореографію та спроби копіювати світових зірок Шакіру та Дженніфер Лопес.

"Пам’ятаю її виступи на відкриттях гіпермаркетів. Непластична, важка і рухається вульгарно, ніби на напівзігнутих ніжках. До речі, рухи досі однакові. Напевно, вирішила, що сама собі хореограф"

Реакція на танці Ані Лорак / скрін з відео

"Рухатися ніколи не вміла. Дуже важка"

"Безглуздо намагається наслідувати Дженніфер Лопес"

"Уявила себе Дженніфер Лопес"

"Копіює Шакіру, але при цьому ледь рухається"

"Порівнювати Лорак із Шакірою - те саме, що й Шамана зі Стінгом"

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Раніше Главред повідомляв, що Сергій Перман опублікував нове фото з Софією Ротару, зроблене в Києві 24 серпня 2026 року. Продюсер поділився рідкісним знімком із легендою естради в соціальних мережах, викликавши бурхливий захват у шанувальників співачки, які сумували за її публічними виступами.

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Про персону: Ані Лорак Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії й продовжує будувати там свою кар’єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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