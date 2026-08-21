Дочка Ані Лорак прийняла важливе рішення щодо батька Налчаджіоглу - деталі

Співачка-зрадниця розповіла про канікули своєї доньки Софії та її стосунки з батьком.

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Дочка Ані Лорак - стосунки з Муратом Налчаджіоглу / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак, Мурат Налчаджіоглу

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Чому Ані Лорак незадоволена тим, як її дочка проводить вільний час

Чи збирається Софія переїжджати до свого батька Мурата Налчаджіоглу

Співачка-зрадниця Ані Лорак поскаржилася на те, як проходять літні канікули її 15-річної доньки Софії. На конкурсі "Нова хвиля 2026" у Казані артистка заявила, що сучасне покоління підлітків занадто багато часу проводить за гаджетами, повідомляють росЗМІ.

За словами виконавиці, її донька віддає перевагу віртуальному спілкуванню перед повноцінними прогулянками на вулиці.

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"Діти проводять із телефоном дуже багато часу. Якщо раніше були майданчики та двори, то зараз у них чати. Вони там спілкуються, діляться емоціями", - поскаржилася Лорак.

Ані Лорак з донькою на російській премії / скрін з відео

Проте цього літа Софія встигла відпочити на морі разом із матір’ю та її новим обранцем Ісааком Віджраку, а також поїхала до Туреччини до Мурата Налчаджіоглу. Незважаючи на регулярні зустрічі з батьком, переїжджати до нього за кордон дівчина не планує. Лорак зазначила, що донька віддає перевагу вечіркам із подругами, а не життю з батьком в іншій країні.

"Ні, не хоче. Вона дуже прив’язана до своїх друзів. Вона вміє дружити, і її подруги це дуже цінують", - додала зрадниця.

Мурат Налчаджіоглу попрощався з дочкою / фото: скрін instagram.com, Мурат Налчаджіоглу

Однією з близьких подруг Софії є дочка Філіпа Кіркорова - Алла-Вікторія. Лорак зазначила, що дівчатка росли разом, часто влаштовують спільні зустрічі та ночують одна в одної.

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Про персону: Ані Лорак Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар’єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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