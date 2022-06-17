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Дмитро Комаров віддає свій елітний "крайслер" на допомогу Україні: "На всю країну лише дві таких"

17 червня 2022, 21:56

Як хороший український хлопчик, ведучий готовий без жалю віддати "улюблену іграшку" на благо Батьківщини.

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Дмитро Комаров виставив свій елітний Сhrysler Сrossfire на благодійний аукціон для допомоги Україні / instagram.com/komarovmir

Український мандрівник, журналіст, автор і телеведучий тревел-шоу Світ навиворіт і Мандруй Україною Дмитро Комаров виставив особистий автомобіль на благодійний аукціон. Всі виручені кошти він віддасть на допомогу постраждалій від війни з РФ Україні.

Таким чином Комаров вирішив відсвяткувати своє 39-річчя. Ведучий зізнався - дев'ять років тому захотів придбати круту "іграшку" для великих хлопчиків. Тоді з рук він взяв Сhrysler Сrossfire - красивий автомобіль, в якому він придумав безліч сюжетів для своїх передач.

Зараз він прийняв рішення продати "машину з історією" на благо постраждалої від рашистського окупанта Батьківщини. Оголошення про аукціон з'явилося на особистій сторінці ведучого в Instagram.

"Сьогодні мені 39. Війна. Хочу використати цю дату з користю для України. Виставляю на аукціон колись любу мною "іграшку". У цій машині було придумано багато сюжетів Світу навиворіт. Вона з'явилася випадково. Як і багато "хлопчиків", я хотів "спортивну купешку".

Перебивайте ціни. Пам'ятайте - ви не просто купуєте рідкісну машину з історією – ви допомагаєте Україні. Пропонуйте побільше :) мінімальну ціну не встановлюю – потрібна цифра сама прийде. Живіть, незважаючи на війну. Радійте життю. І нехай ця радість принесе користь. Удачі!" - пише Комаров.

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