Трохи нижче спини у нього написано "батьківщина": Галкін висміяв Путіна, чим викликав овації залу

Галкін висміяв Путіна, чим викликав овації залу / скріншот

Російський комік і шоумен Максим Галкін, який зараз гастролює Ізраїлем, влучно висміяв Володимира Путіна.

Під час свого виступу Галкін запропонував ідею пам'ятника російському диктатору.

"Йому треба поставити такий пам'ятник в Москві ... метрів 300! Щоб Церетелі відлив у бронзі, він давно не відливав. Щоб підводний човен в натуральну величину, на ній батискаф, на батискафі винищувач, на винищувачі ЛАДА "Калина", на Ладі "Калині" стоїть Путін в кімоно і хокейному шоломі, в одній руці амфора, в іншій - журавлі. Ззаду у нього трохи нижче спини рукою Шевчука написано "батьківщина". Все це тримають члени уряду, прості селяни, робітники, а над ними Золотий напис "подобається, не подобається - терпи мене красуня", - розповів Галкін, чим викликав овації в залі.

Раніше чоловік Алли Пугачової висміяв кремлівських пропагандистів. У мережі з'явилося відео, як Галкін сміється з Ольги Скабєєвої та Володимира Соловйова, які називають його зрадником Батьківщини через антивоєнну позицію.

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