ДіКапріо та Лів Тайлер: хто з голлівудських зірок має українське коріння

Мало хто знає, що є ще більш знамениті імена, які пов'язані з Україною.

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Хто зі світових знаменитостей має українське коріння / Колаж Главред, фото Instagram/leonardodicaprio, misslivalittle

Голлівудські зірки, які домоглися величезної популярності і чиї імена знайомі глядачам на весь світ, не обов'язково є чистокровними американцями. Часто, зірками стають люди, які приїхали з найрізноманітніших країн, наприклад з Південної Африки, Австралії та європейського континенту.

Тим часом безліч знаменитостей, які домоглися величезного успіху в "зоряній мецці" - Голлівуді, мають і українське коріння. Так-так, усі напевно знають про те, що актриса Міла Куніс народилася в Одесі, а дівчина Бонда Ольга Куриленко народилася в місті Бердянськ Запорізької області.

Але мало хто знає, що є ще більш знамениті імена, які пов'язані з Україною, і якщо не народилися там, то вже мають міцні родинні зв'язки.

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Леонардо ДіКапріо

Найзавидніший холостяк усієї планети, геніальний і оскароносний актор Леонардо ДіКапріо має зв'язки з Одесою. Його бабуся, Олена Смирнова, виявляється, раніше проживала на півдні України, в Одесі. Після Жовтневої революції Смирнова перебралася жити до Німеччини, де вийшла заміж і змінила своє прізвище на Іденбіркен.

Мати актора переїхала до США ще 1955 року, де і народився сам Леонардо. Раніше він особисто заявляв: "У мене українське коріння, а саме - одеське. Ба більше, я майже наполовину одесит".

Леонардо ДіКапріо має українське коріння / Фото Instagram/leonardodicaprio

Міла Йовович

Акторка і зірка "П'ятого елемента" Міла Йовович (Міліца Богданівна Йовович), народилася 17 грудня 1975 року в Києві. Її батько, Богдан Йовович, був сербом українського походження, який переїхав до Києва з Чорногорії для вступу до медичного ВНЗ. Мати дівчинки - Галина Логінова, народилася в Росії і була відомою актрисою.

У 1981 році, коли майбутній зірці виповнилося 5 років, сім'я Йовович переїхала з України спершу до Великої Британії, а потім до США. Через незнання мови, її мати не мала змоги продовжувати свою акторську кар'єру в Голлівуді, тому вона працювала хатньою робітницею у режисера, а також опікувалася своєю красунею-донькою.

Спочатку Міла почала свою кар'єру як модель, а пізніше стала відомою актрисою.

До слова, Йовович активно підтримувала Україну під час вторгнення 2014 року, а також із початком повномасштабного вторгнення 2022 року.

Міла Йовович має українське коріння / Фото Facebook/MillaJovovich

Сильвестр Сталлоне

І знову Одеса! Легендарний Рембо, виявляється, також має українське коріння. Предки актора по материнській лінії, Роза і Чарльз Лейбович, виїхали з Одеси до США наприкінці 19 століття. Зазначимо, що сім'я була досить забезпеченою і володіла ткацькими фабриками та житловими будинками в центрі Одеси.

Сильвестр Сталлоне має українське коріння / Фото Вікіпедія

Стівен Спілберг

Легендарний голлівудський режисер Стівен Спілберг також має українське коріння. Його сім'я Шпільберг, родом з українського міста Одеса. Бабуся і дідусь Спілберга по батьківській лінії народилися в Україні, але пізніше вирішили емігрувати до США.

У 2006 році Стівен Спілберг приїжджав до Києва, коли презентував свою кінострічку, присвячену Голокосту. Під час цього візиту він зізнався: "Пам'ятаю, як зійшов із літака і сказав: Я вдома".

Стівен Спілберг має українське коріння / Фото Вікіпедія

Лів Тайлер

Популярна акторка та донька легендарного музиканта і соліста гурту Aerosmith Стівена Тайлера Лів, також має українське коріння. Її дід по батьківській лінії походив з України.

Мати Лів Тайлер, американська співачка і колишня модель Бебе Б'юел, народила доньку від музиканта Стівена Тайлера. Вона назвала дівчинку на честь норвезької актриси Лів Ульман. Актриса пишається своїм українським походженням.

Акторка Лів Тайлер має українське коріння / Скриншот Instagram/misslivalittle

Вайнона Райдер

Акторка Вайнона Райдер також може похвалитися українським походженням. Батьки зірки, Синтія та Майкл Горовіц, є нащадками єврейських емігрантів з Харкова та Румунії. Свого часу предки акторки переїхали до США.

У Вайнони Райдер є українське коріння / Фото Instagram/winonaryderofficial

Дастін Гоффман

Американський актор, режисер і продюсер Дастін Гоффман, також має українське походження. Але не в Одесі, а в Київській області. Його предки були єврейськими емігрантами з Білої Церкви.

Дастін Гоффман має українське коріння / Фото Вікіпедія

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