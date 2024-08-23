ДіКапріо та Лів Тайлер: хто з голлівудських зірок має українське коріння

Голлівудські зірки, які домоглися величезної популярності і чиї імена знайомі глядачам на весь світ, не обов'язково є чистокровними американцями. Часто, зірками стають люди, які приїхали з найрізноманітніших країн, наприклад з Південної Африки, Австралії та європейського континенту.
Тим часом безліч знаменитостей, які домоглися величезного успіху в "зоряній мецці" - Голлівуді, мають і українське коріння. Так-так, усі напевно знають про те, що актриса Міла Куніс народилася в Одесі, а дівчина Бонда Ольга Куриленко народилася в місті Бердянськ Запорізької області.
Але мало хто знає, що є ще більш знамениті імена, які пов'язані з Україною, і якщо не народилися там, то вже мають міцні родинні зв'язки.
Леонардо ДіКапріо
Найзавидніший холостяк усієї планети, геніальний і оскароносний актор Леонардо ДіКапріо має зв'язки з Одесою. Його бабуся, Олена Смирнова, виявляється, раніше проживала на півдні України, в Одесі. Після Жовтневої революції Смирнова перебралася жити до Німеччини, де вийшла заміж і змінила своє прізвище на Іденбіркен.
Мати актора переїхала до США ще 1955 року, де і народився сам Леонардо. Раніше він особисто заявляв: "У мене українське коріння, а саме - одеське. Ба більше, я майже наполовину одесит".
Міла Йовович
Акторка і зірка "П'ятого елемента" Міла Йовович (Міліца Богданівна Йовович), народилася 17 грудня 1975 року в Києві. Її батько, Богдан Йовович, був сербом українського походження, який переїхав до Києва з Чорногорії для вступу до медичного ВНЗ. Мати дівчинки - Галина Логінова, народилася в Росії і була відомою актрисою.
У 1981 році, коли майбутній зірці виповнилося 5 років, сім'я Йовович переїхала з України спершу до Великої Британії, а потім до США. Через незнання мови, її мати не мала змоги продовжувати свою акторську кар'єру в Голлівуді, тому вона працювала хатньою робітницею у режисера, а також опікувалася своєю красунею-донькою.
Спочатку Міла почала свою кар'єру як модель, а пізніше стала відомою актрисою.
До слова, Йовович активно підтримувала Україну під час вторгнення 2014 року, а також із початком повномасштабного вторгнення 2022 року.
Сильвестр Сталлоне
І знову Одеса! Легендарний Рембо, виявляється, також має українське коріння. Предки актора по материнській лінії, Роза і Чарльз Лейбович, виїхали з Одеси до США наприкінці 19 століття. Зазначимо, що сім'я була досить забезпеченою і володіла ткацькими фабриками та житловими будинками в центрі Одеси.
Стівен Спілберг
Легендарний голлівудський режисер Стівен Спілберг також має українське коріння. Його сім'я Шпільберг, родом з українського міста Одеса. Бабуся і дідусь Спілберга по батьківській лінії народилися в Україні, але пізніше вирішили емігрувати до США.
У 2006 році Стівен Спілберг приїжджав до Києва, коли презентував свою кінострічку, присвячену Голокосту. Під час цього візиту він зізнався: "Пам'ятаю, як зійшов із літака і сказав: Я вдома".
Лів Тайлер
Популярна акторка та донька легендарного музиканта і соліста гурту Aerosmith Стівена Тайлера Лів, також має українське коріння. Її дід по батьківській лінії походив з України.
Мати Лів Тайлер, американська співачка і колишня модель Бебе Б'юел, народила доньку від музиканта Стівена Тайлера. Вона назвала дівчинку на честь норвезької актриси Лів Ульман. Актриса пишається своїм українським походженням.
Вайнона Райдер
Акторка Вайнона Райдер також може похвалитися українським походженням. Батьки зірки, Синтія та Майкл Горовіц, є нащадками єврейських емігрантів з Харкова та Румунії. Свого часу предки акторки переїхали до США.
Дастін Гоффман
Американський актор, режисер і продюсер Дастін Гоффман, також має українське походження. Але не в Одесі, а в Київській області. Його предки були єврейськими емігрантами з Білої Церкви.
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