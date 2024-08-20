Сумуватиму за нею: дочка Тома Круза покинула рідну домівку

Колишня дружина голівудського актора Тома Круза, актриса Кеті Холмс готується залишитися на самоті.
Як пише видання People, у розмові з Town & Country для вересневого випуску 2024 року 45-річна акторка дала кілька рідкісних коментарів про свою 18-річну доньку Сурі, яка збирається вступити до коледжу після закінчення середньої школи в Нью-Йорку в червні.
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Холмс, яка протягом багатьох років намагалася приховати свою доньку від загальної уваги, сказала виданню: "Я пишаюся своєю дочкою. Звісно, мені не вистачатиме безпосередньої близькості, але я справді пишаюся нею і щаслива".
Хто така Сурі Круз
Сурі Круз - американська знаменитість, дочка американських акторів Кеті Голмс і Тома Круза. Том Круз і Кеті Холмс були щасливі разом кілька років тому. Однак його стосунки з Кеті та його донькою Сурі закінчилися, коли пара розлучилася. Шлюб тривав лише шість років. Том Круз не спілкується зі своєю дочкою.
"Я пам'ятаю, як була в цьому віці, в цей час починань. Цікаво пізнавати себе, і я любила той час, тому мені приємно думати про це в такий спосіб", - додав Холмс.
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Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Том Круз закрутив новий роман із донькою екс-депутата Держдуми РФ Ельсіною Хайровою і вже познайомився з її дітьми від шлюбу з російським олігархом.
раніше стало відомо про те, що Том Круз витратить на свій новий фільм у космосі 200 мільйонів доларів США. Про зйомки стрічки на МКС актор говорив ще три роки тому.
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