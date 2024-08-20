Бред Пітт відреагував на відмову власної доньки від його прізвища

Дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло отримала дозвіл змінити ім'я.
За даними People, 18-річна дівчина Шайло Нувель Джолі-Пітт, тепер за законом називатиметься Шайло Джолі. Вона вперше подала заявку на виключення "Пітт" зі свого прізвища в травні, коли їй виповнилося 18 років.
Крім Шайло, у Джолі і Пітта є ще п'ятеро дітей - Меддокс, 22 роки, Захара, 19 років, Пакс, 20 років, Нокс, 15 років, і Вів'єн, 15 років. У липні клопотання Шайло про зміну імені було відкладено після того, як суд відклав слухання у її справі через неповну перевірку біографічних даних.
"На жаль, суд не зміг завершити перевірку анкетних даних перед сьогоднішнім слуханням, тому слухання було перенесено на 19 серпня", - заявив тоді її адвокат Пітер Левін у заяві.
Хто така Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.
За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".
"Кожен, хто звертається з проханням про зміну імені, має пройти перевірку даних, яку проводить секретар суду, і через технічну помилку слухання Шайло було перенесено на нову дату", - повідомили джерела.
Незабаром після того, як Шайло подала петицію, джерело, близьке до Пітта, поділилося з виданням, що актор "Вулфс" "знав" про зміни.
"Він усвідомлює і засмучений тим, що Шайло відмовилася від свого прізвища", - сказало джерело. "Нагадування про те, що він втратив своїх дітей, звичайно, даються Бреду нелегко. Він любить своїх дітей і сумує за ними", - додало воно.
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