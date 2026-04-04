"Дві зірки на квадратний метр": Камінська назвала причину розлучення

Зірка гурту "НеАнгели" порівняла сімейне життя з діяльністю у колективі.

Колишня учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська відверто розповіла про причини розлучення з пластичним хірургом Едгаром Камінським. В інтерв'ю Наталії Влащенко співачка провела цікаву паралель зі своєю участю в знаменитому колективі.

За словами Камінської, через 5 років шлюбу пара так і не навчилася поступатися одне одному, оскільки обоє були успішними та реалізованими у своїх сферах. Схожий конфлікт сильних особистостей у Слави стався і з Вікторією Смеюхою, колишньою учасницею "НеАнгелів".

"Було багато его. І в одного, і в другого. Дві зірки на квадратний метр — це дуже багато. Те саме, що у мене було з Вікою", — заявила Слава.

Виконавиця зазначила, що стрімке зростання популярності її чоловіка призвело до того, що у них розійшлися пріоритети. Поки чоловік все більше часу приділяв роботі, артистка хотіла зосередитися на родині. Незважаючи на розбіжності, Слава зазначила, що вдячна чоловікові і не шкодує про минуле. Зараз пара зберігає добрі стосунки заради виховання дітей.

"Чесно, не шкодую. Бачу, як він спілкується з дітьми, і мені цього достатньо. Ми нормально обговорюємо питання щодо дітей. Я безмежно вдячна за те, що у нас такі діти від великого кохання. Він живе в Італії. До нього дуже багато хто літає. Мені здається, що в Україні цей бізнес приносить більше грошей, ніж у Європі, де високі податки", — поділилася Камінська.

Про особу: Слава Камінська Слава Віталіївна Камінська — українська співачка, учасниця жіночого поп-гурту "НеАнгели" (2006—2021), дизайнерка та інста-блогерка.

16 липня 2014 року Слава вийшла заміж за пластичного хірурга Едгара Камінського і взяла його прізвище. 12 грудня 2014 року у пари народився син Леонард, а 6 грудня 2015 року — дочка Лаура. 1 липня 2019 року пара розлучилася.

