"Дві зірки на квадратний метр": Камінська назвала причину розлучення

Христина Трохимчук
4 квітня 2026, 16:17
Зірка гурту "НеАнгели" порівняла сімейне життя з діяльністю у колективі.
Слава Камінська, чоловік
Слава Камінська — розлучення

Колишня учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська відверто розповіла про причини розлучення з пластичним хірургом Едгаром Камінським. В інтерв'ю Наталії Влащенко співачка провела цікаву паралель зі своєю участю в знаменитому колективі.

За словами Камінської, через 5 років шлюбу пара так і не навчилася поступатися одне одному, оскільки обоє були успішними та реалізованими у своїх сферах. Схожий конфлікт сильних особистостей у Слави стався і з Вікторією Смеюхою, колишньою учасницею "НеАнгелів".

Слава Камінська — діти
Слава Камінська — діти

"Було багато его. І в одного, і в другого. Дві зірки на квадратний метр — це дуже багато. Те саме, що у мене було з Вікою", — заявила Слава.

Виконавиця зазначила, що стрімке зростання популярності її чоловіка призвело до того, що у них розійшлися пріоритети. Поки чоловік все більше часу приділяв роботі, артистка хотіла зосередитися на родині. Незважаючи на розбіжності, Слава зазначила, що вдячна чоловікові і не шкодує про минуле. Зараз пара зберігає добрі стосунки заради виховання дітей.

Колишній чоловік Слави Камінської з дітьми
Колишній чоловік Слави Камінської з дітьми

"Чесно, не шкодую. Бачу, як він спілкується з дітьми, і мені цього достатньо. Ми нормально обговорюємо питання щодо дітей. Я безмежно вдячна за те, що у нас такі діти від великого кохання. Він живе в Італії. До нього дуже багато хто літає. Мені здається, що в Україні цей бізнес приносить більше грошей, ніж у Європі, де високі податки", — поділилася Камінська.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Раніше Главред повідомляв, що українська актриса Наталка Денисенко відверто розповіла про свої стосунки з їжею і чому вона не прихильниця суворих обмежень. Зірка зізналася, що не дотримується дієт і часто "грішила", балуючи себе смачним навіть перед сном.

Також Наташа Корольова оцінила нову дружину Ігоря Ніколаєва. Артистка-зрадниця заявила, що не вважає Юлію Проскурякову своєю копією. За словами Корольової, її сімейне життя з Ніколаєвим було схоже на ураган, тому він вирішив обрати жінку спокійнішу.

Про особу: Слава Камінська

Слава Віталіївна Камінська — українська співачка, учасниця жіночого поп-гурту "НеАнгели" (2006—2021), дизайнерка та інста-блогерка.
16 липня 2014 року Слава вийшла заміж за пластичного хірурга Едгара Камінського і взяла його прізвище. 12 грудня 2014 року у пари народився син Леонард, а 6 грудня 2015 року — дочка Лаура. 1 липня 2019 року пара розлучилася.

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

Реклама

Суворий кастинг і контроль самого КДБ: чому в СРСР так жорстко відбирали стюардес

Суворий кастинг і контроль самого КДБ: чому в СРСР так жорстко відбирали стюардес

Життя перевернеться з ніг на голову: яким знакам зодіаку випаде особливий шанс

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

Реклама
РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

Реклама
Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Реклама
Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

