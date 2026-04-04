"Вміє Ігоря гасити": зрадниця Корольова гостро висловилася про дружину Ніколаєва

Співачка відзначила свою схожість із Юлією Проскуряковою.

Наташа Корольова про дружину Ніколаєва

Російська співачка Наташа Корольова, яка родом з Києва, але підтримує терористичне вторгнення РФ у рідну країну, несподівано висловилася про нову дружину свого колишнього чоловіка Ігоря Ніколаєва. У коментарі російським ЗМІ зрадниця заявила, що між ними майже немає нічого спільного.

За словами Корольової, нова дружина співака може похвалитися лише деякими рисами, які притаманні й зірці.

"Я думаю, ми абсолютно не схожі. Жодним чином. Тільки, можливо, світлістю та життєрадісністю", — заявила Наташа.

Артистка зізналася, що була в шлюбі з Ніколаєвим справжнім ураганом. Після цього співакові захотілося спокою, і він знайшов його в Юлії.

"Вона спокійніша в тому сімейному житті, яке Ігорю необхідне... Юля вміє Ігоря вгамовувати", — зізналася Корольова.

Як виявилося, колишня дружина Ніколаєва навіть ділилася порадами з його новою обраницею. Зрадниця зізналася, що впоратися з артистом досить складно.

"Він непроста людина, талановиті люди — непередбачувані. Я думаю, мої поради їй знадобилися", — висловилася співачка.

Про особу: Наташа Корольова Наташа Корольова — естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру розпочала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву. 12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

